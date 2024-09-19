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БП ВС высказалась о возможности прекращения гражданства Украины при наличии паспорта другой страны

18:08, 19 сентября 2024
ВП ВС заключила, что действующее законодательство Украины не предусматривает четкого запрета двойного гражданства.
БП ВС высказалась о возможности прекращения гражданства Украины при наличии паспорта другой страны
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В Пятом апелляционном административном суде обнародовали позицию Большой Палаты Верховного Суда относительно наличия двойного гражданства как основания для прекращения гражданства Украины.

Так, у постанові №990/163/23 від 05.09.2024 ВП ВС зазначає, що відповідно до п. 1 ст. 3 Закону України «Про громадянство України» (далі – Закон № 2235-III) громадянами України є, зокрема, усі громадяни колишнього срср, які на момент проголошення незалежності України (24 серпня 1991 року) постійно проживали на території України. Питання громадянства України регулюються Конституцією України, цим Законом, міжнародними договорами України. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору (ст. 4 Закону № 2235-III).

Ст. 17 Закону № 2235-III визначено, що громадянство України припиняється: 1) внаслідок виходу з громадянства України; 2) внаслідок втрати громадянства України; 3) за підставами, передбаченими міжнародними договорами України. Підстави для втрати громадянства України регламентовано ст. 19 Закону № 2235-III, згідно з п. 1 ч. 1 якої підставою для втрати громадянства України є, зокрема, добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.

Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто.

Не вважаються добровільним набуттям іншого громадянства такі випадки: а) одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави чи держав; б) набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів унаслідок усиновлення її іноземцями; в) автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем; г) автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави.

ВП ВС виснувала, що чинне законодавство України не передбачає чіткої заборони подвійного громадянства. Так, подвійне (множинне) громадянство de jure в Україні не передбачене на законодавчому рівні, однак існує via facti (до прикладу, одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави чи держав). Разом з тим наявність у повнолітньої особи подвійного громадянства може стати підставою для припинення громадянства України внаслідок його втрати через її активні дії, спрямовані на набуття громадянства іншої держави, що не є позбавленням громадянства України.

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