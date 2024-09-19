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Съезд судей одобрил резолюцию о возвращении полномочий Совету судей и укреплении роли органов судейского самоуправления

15:19, 19 сентября 2024
Предлагается вернуть Совету судей полномочия по назначению и увольнению руководства ГСА и распространить полномочия ССУ по урегулированию конфликта интересов также на членов ВСП.
Съезд судей одобрил резолюцию о возвращении полномочий Совету судей и укреплении роли органов судейского самоуправления
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Съезд судей 19 сентября одобрил решение «О возобновлении и укреплении роли органов судейского самоуправления и возвращении полномочий Совету судей Украины». Данное решение связано с идеями значительно сузить полномочия судейского самоуправления, забрав у него целый ряд полномочий, хотя именно оно является голосом судебной ветви власти. Резолюцию поддержали 205 делегатов.

Таким образом, съезд судей большинством голосов выступил против идеи свести роль органов судейского самоуправления к минимуму.

В частности, в решении предлагается возвращение полномочий Совету судей Украине с учетом, в частности, положения Конституции Украины (статья 130-1, где упоминается именно судейское самоуправление) и учитывая современные вызовы и законодательные инициативы.

В проекте решения речь шла о недопустимости ослабления роли судейского самоуправления и в частности ССУ, а соответствующие законодательные инициативы признаются противоречащими Конституции.

При этом предлагается вернуть ССУ полномочия, которые были у нее ранее, по назначению и увольнению руководства Государственной судебной администрации.

В решении говорится, что, учитывая исторический опыт, когда ССУ имел полномочия по назначению и увольнению председателя ГСА и его заместителей, можно отметить стабильность в выполнении этих функций.

Именно судейское сообщество через свои органы самоуправления должно играть ключевую роль в контроле за использованием этих средств (бюджета судебной ветви власти) для обеспечения их целевого, эффективного и некоррупционного расходования.

В связи с этим съезд судей считает необходимым обратиться к ВСП с предложением ликвидации ГСА и передачи его функций в Высший совет правосудия, или вернуть ССУ полномочия по назначению и увольнению руководства ГСА, что обеспечит надлежащий уровень прозрачности и подотчетности деятельности и соответствие расходования бюджетных средств нуждам судебной системы.

Как пояснил глава ССУ Богдан Монич, сейчас подвергается сомнению даже то, может ли судейское самоуправление заслушивать информацию председателя ГСА и выражать критику.

Также в решении предлагается закрепить за ССУ полномочия по назначению председателей судов в случаях, когда собрание не может выполнить эти полномочия в определенный срок (предлагалось 3 месяца).

Кроме того, за ССУ предлагается закрепить контроль за урегулированием конфликта интересов в судебной ветви власти. Ведь есть предложения передать вопрос урегулирования конфликта интересов другим органам в частности ВСП или НАПК.

Таким образом, в решении предлагается расширить полномочия ССУ по урегулированию конфликта интересов также на членов ВСП, что обеспечит более комплексный подход к предотвращению и разрешению конфликтов интересов в судебной системе.

Также в решении говорится об усилении роли ССУ в вопросах этики и дальнейшей проработки концепции коммуникации между судами и обществом.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» ведет текстовую трансляцию съезда судей.

Автор: Наталя Мамченко 

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Съезд судей одобрил резолюцию о возвращении полномочий Совету судей и укреплении роли органов судейского самоуправления

Предлагается вернуть Совету судей полномочия по назначению и увольнению руководства ГСА и распространить полномочия ССУ по урегулированию конфликта интересов также на членов ВСП.

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