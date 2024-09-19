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В Житомирской области за диверсию на железной дороге мужчине назначили полмиллиона гривен залога

17:50, 19 сентября 2024
Мужчина за деньги облил бензином и поджег релейный шкаф сигнальной установки.
В Житомирской области за диверсию на железной дороге мужчине назначили полмиллиона гривен залога
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Бердичевский горрайонный суд Житомирской области рассмотрел ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении мужчины, подозреваемого в совершении диверсии. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По результатам рассмотрения суд ходатайство удовлетворил и избрал подозреваемому содержание под стражей сроком на 60 дней, а также определил залог в размере 500 тысяч гривен.

Как сообщается, 34-летнего жителя Бердичева подозревают в том, что он, следуя указаниям неизвестного лица, которые получал через один из мессенджеров совершил диверсию на железной дороге: облил бензином и поджег релейный шкаф сигнальной установки, таким образом повредив его. За свою «работу» мужчина получил деньги.

В судебном заседании подозреваемый своей вины не признал, при этом просил суд избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Определение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в течение 5 дней.

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