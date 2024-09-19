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На Житомирщині за диверсію на залізниці чоловіку призначили півмільйона гривень застави

17:50, 19 вересня 2024
Чоловік за гроші облив бензином та підпалив релейну шафу сигнальної установки.
На Житомирщині за диверсію на залізниці чоловіку призначили півмільйона гривень застави
Фото: Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області
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Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області розглянув клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо чоловіка, якого підозрюють у вчиненні диверсії. Про це повідомляє пресслужба суду. 

За результатом розгляду суд клопотання задовільнив та обрав щодо підозрюваного тримання  під вартою строком на 60 днів, а також визначив  заставу у розмірі  500 тисяч гривень. 

Як повідомляється, 34-річного мешканця  Бердичева  підозрюють у тому, що він, виконуючи вказівки невідомої особи, які отримував  через один із месенджерів скоїв диверсію на залізниці: облив бензином та підпалив релейну шафу сигнальної установки, таким чином  пошкодивши її.  За свою «роботу» чоловік отримав кошти.

У судовому засіданні підозрюваний своєї вини не визнав, при цьому  просив суд обрати щодо нього запобіжний захід, не пов′язаний з позбавленням волі.

Ухвала ще не набрала чинності та може бути оскаржена протягом 5 днів.

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