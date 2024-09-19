З’їзд суддів схвалив резолюцію щодо повернення повноважень Раді суддів і зміцнення ролі органів суддівського самоврядування

Пропонується повернути Раді суддів повноваження з призначення та звільнення керівництва ДСА і поширити повноваження РСУ з врегулювання конфлікту інтересів також на членів ВРП.

З’їзд суддів 19 вересня схвалив рішення «Про відновлення та зміцнення ролі органів суддівського самоврядування і повернення повноважень Раді суддів України». Дане рішення пов’язане з ідеями значно звузити повноваження суддівського самоврядування, забравши у нього низку повноважень, хоча саме воно є голосом судової гілки влади. Резолюцію підтримало 205 делегатів.

Таким чином, з’їзд суддів більшістю голосів виступив проти ідеї звести роль органів суддівського самоврядування до мінімуму.

Зокрема, у рішенні пропонується повернення повноважень Раді суддів Україні з огляду, зокрема, на положення Конституції України (стаття 130-1, де згадується саме суддівське самоврядування) і зважаючи на сучасні виклики та законодавчі ініціативи.

У проекті рішення йшлося про недопустимість послаблення ролі суддівського самоврядування і зокрема РСУ, а відповідні законодавчі ініціативи визнаються такими, що суперечать Конституції.

При цьому пропонується повернути РСУ повноваження, які були у неї раніше, стосовно призначення і звільнення керівництва Державної судової адміністрації.

В рішенні йдеться про те, що, враховуючи історичний досвід, коли РСУ мала повноваження з призначення та звільнення голови ДСА та його заступників, можна відзначити стабільність у виконання цих функцій.

Саме суддівська спільнота через свої органи самоврядування повинна мати ключову роль у контролі за використанням цих коштів (бюджету судової гілки влади) для забезпечення їх цільового, ефективного та некорупційного витрачання.

З огляду на це з’їзд суддів вважає за необхідне звернутися до ВРП з пропозицією ліквідації ДСА та передачі її функцій до Вищої ради правосуддя, або повернути РСУ повноваження з призначення та звільнення керівництва ДСА, що забезпечить належний рівень прозорості і підзвітності діяльності і відповідність витрачання бюджетних коштів потребам судової системи.

Як пояснив голова РСУ Богдан Моніч, наразі ставиться під сумнів навіть те, чи може суддівське самоврядування заслуховувати інформацію голови ДСА та висловлювати критику.

Також у рішенні пропонується закріпити за РСУ повноваження з призначення голів судів у випадках, коли збори не можуть виконати ці повноваження у певний строк (пропонувалося 3 місяці).

Крім того, за РСУ пропонується закріпити контроль за врегулювання конфлікту інтересів у судовій гілці влади. Адже наразі є пропозиції передати питання врегулювання конфлікту інтересів іншим органам зокрема ВРП чи НАЗК.

Таким чином, у рішенні пропонується розширити повноваження РСУ з питань врегулювання конфлікту інтересів також на членів ВРП, що забезпечить більш комплексний підхід до запобігання та вирішення конфліктів інтересів у судовій систем.

Також у рішенні йдеться про посилення ролі РСУ у питаннях етики і подальше опрацювання концепції комунікації між судами та суспільством.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» веде текстову трансляцію з'їзду суддів.

Автор: Наталя Мамченко

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