Від 1,5 до 4 черг — як вимикатимуть світло 18 листопада
18:11, 17 листопада 2025
Графіки відключення світла 18 листопада діятимуть з 00:00 до 23:59.
У вівторок, 18 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Про це повідомило Укренерго.
«Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти», - йдеться у заяві.
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ
- з 00:00 до 23:59 – обсягом від 1,5 до 4 черг
ГРАФІКИ ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ
- з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів
В Укренерго додали, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.
