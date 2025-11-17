От 1,5 до 4 очередей — как будут отключать свет 18 ноября
18:11, 17 ноября 2025
Графики отключения света 18 ноября будут действовать с 00:00 до 23:59.
Во вторник, 18 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления. Об этом сообщило Укрэнерго.
«Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты», — говорится в заявлении.
Время и объем применения ограничений будут такими:
ГРАФИКИ ПОЧАСОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
- с 00:00 до 23:59 — объемом от 1,5 до 4 очередей
ГРАФИКИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ
- с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей
В Укрэнерго добавили, что время и объем применения ограничений могут измениться.
