  1. В Україні

Менше, ніж очікували: Роксолана Підласа прокоментувала нову програму МВФ на $8 мільярдів

16:16, 17 листопада 2025
Загальний обсяг нової програми, який МВФ пропонує Україні, становить близько $8 млрд на 4 роки.
Менше, ніж очікували: Роксолана Підласа прокоментувала нову програму МВФ на $8 мільярдів
Фото: Роксолана Підласа
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Києві, відкривши офіційні переговори щодо нової програми співпраці з Україною. У межах зустрічі з керівником місії Гевіном Греєм та його командою були обговорені ключові параметри проєкту державного бюджету на 2026 рік. Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Вона зазначила, що МВФ пропонує Україні загальний обсяг фінансування близько 8 млрд доларів на чотири роки. Вона наголосила, що це менше, ніж очікувала українська сторона, однак програма МВФ є ключем до отримання фінансування від інших партнерів, у тому числі й репараційного кредиту.

За інформацією Підласи, рішення борду МВФ щодо запуску програми очікується в січні, і тоді ж має відбутися перша виплата (initial disbursement).

Вона також повідомила, що Prior action (попередні дії, які потрібно виконати для старту програми) - традиційно ухвалення Державного бюджету на 2026 рік у межах погодженого з МВФ дефіциту.

Серед структурних маяків, за її словами, МВФ найбільше зацікавлений у збільшенні доходів держбюджету, зокрема шляхом закриття схем уникнення сплати податків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна МВФ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рекодифікація Цивільного кодексу України: як в Раді хочуть змінити норми щодо форми правочинів

Пропозиція виключити з кодексу норми про усну та письмову форми правочинів  викликала критику ГНЕУ.

Навігація за курсом «АК-74»: директор морської фірми перетворив дім на таємний арсенал

Суд у Миколаєві виніс вирок обвинуваченому, але так і не з’ясував: звідки стільки зброї в цивільної особи, яка не має жодного відношення до армії.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція

17 листопада відбуваються вибори нового очільника КЦС ВС — це вже третя спроба обрання голови на засіданні зборів суддів.

Суддівські досьє залишаться закритими: Велика Палата ВС підтримала рішення ВККС

Верховний Суд визнав законним рішення ВККС тимчасово закрити доступ до суддівських досьє, оскільки така інформація становить реальну загрозу суддям та їхнім близьким, особливо якщо вони перебувають на окупованих територіях або служать в ЗСУ.

Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]