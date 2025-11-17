Менше, ніж очікували: Роксолана Підласа прокоментувала нову програму МВФ на $8 мільярдів

Загальний обсяг нової програми, який МВФ пропонує Україні, становить близько $8 млрд на 4 роки.

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Києві, відкривши офіційні переговори щодо нової програми співпраці з Україною. У межах зустрічі з керівником місії Гевіном Греєм та його командою були обговорені ключові параметри проєкту державного бюджету на 2026 рік. Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Вона зазначила, що МВФ пропонує Україні загальний обсяг фінансування близько 8 млрд доларів на чотири роки. Вона наголосила, що це менше, ніж очікувала українська сторона, однак програма МВФ є ключем до отримання фінансування від інших партнерів, у тому числі й репараційного кредиту.

За інформацією Підласи, рішення борду МВФ щодо запуску програми очікується в січні, і тоді ж має відбутися перша виплата (initial disbursement).

Вона також повідомила, що Prior action (попередні дії, які потрібно виконати для старту програми) - традиційно ухвалення Державного бюджету на 2026 рік у межах погодженого з МВФ дефіциту.

Серед структурних маяків, за її словами, МВФ найбільше зацікавлений у збільшенні доходів держбюджету, зокрема шляхом закриття схем уникнення сплати податків.

