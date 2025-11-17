  1. В Украине

Меньше, чем ожидали: Роксолана Пидласа прокомментировала новую программу МВФ на $8 миллиардов

16:16, 17 ноября 2025
Общий объем новой программы, которую МВФ предлагает Украине, составляет около $8 млрд на 4 года.
Меньше, чем ожидали: Роксолана Пидласа прокомментировала новую программу МВФ на $8 миллиардов
Фото: Роксолана Пидласа
Миссия Международного валютного фонда начала работу в Киеве, открыв официальные переговоры по новой программе сотрудничества с Украиной. В рамках встречи с руководителем миссии Гевином Греем и его командой обсуждались ключевые параметры проекта государственного бюджета на 2026 год. Об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

Она отметила, что МВФ предлагает Украине общий объем финансирования около 8 млрд. долларов на четыре года. Она подчеркнула, что это меньше, чем ожидала украинская сторона, однако программа МВФ является ключом к получению финансирования от других партнеров, в том числе и репарационного кредита.

По информации Пидласы, решение борда МВФ о запуске программы ожидается в январе, и тогда же должна состояться первая выплата (initial disbursement).

Она также сообщила, что Prior action (предварительные действия, которые нужно выполнить для старта программы) – традиционно принятие Государственного бюджета на 2026 год в рамках согласованного с МВФ дефицита.

Среди структурных маяков, по ее словам, МВФ больше всего заинтересован в увеличении доходов госбюджета, в частности путем закрытия схем ухода от уплаты налогов.

