  1. В Україні

У МОЗ пояснили, що робити, якщо у витягу з рішення експертної команди виявлено помилку

18:54, 17 листопада 2025
Заклад розглядає заяву до 7 робочих днів і або доручає команді внести зміни, або повідомляє про рішення.
У МОЗ пояснили, що робити, якщо у витягу з рішення експертної команди виявлено помилку
Фото: МОЗ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство охорони здоров'я України пояснило, що робити, якщо у витягу з рішення експертної команди виявлено помилку.

«З 2025 року діє нова система оцінювання повсякденного функціонування особи (ОПФО). Витяг з рішення експертної команди — офіційний документ, на підставі якого оформлюються виплати, реабілітація, соціальна підтримка тощо. Тому варто уважно його перевірити», - підкреслили у МОЗ.

Що можна виправити (описки):

- неправильне написання ПІБ;

- помилки в даті народження чи інших важливих датах;

- невірно вказана стать;

- помилки в адресі або e-mail;

- неточності у серії/номері чи реквізитах документів;

- інші істотні реквізити, що впливають на зміст.

НЕ виправляють: стилістику, розділові знаки, відмінки, мовні варіанти, які не змінюють зміст.

Хто може подати заяву:

- сама людина, щодо якої ухвалено рішення;

- уповноважений представник (додає документ про повноваження).

Як подати:

- коротка заява в довільній формі: що саме виправити;

- строк — 40 календарних днів з дати отримання витягу;

- подати до закладу охорони здоров’я, де працює експертна команда.

Заклад розглядає заяву до 7 робочих днів і або доручає команді внести зміни, або повідомляє про рішення. Після виправлення ви отримаєте оновлений витяг (і за потреби — оновлені рекомендації до ІПР).

«Якщо помилку знайшла сама експертна команда,  вона може самостійно виправити її протягом 10 календарних днів після ухвалення рішення та надіслати оновлений витяг вам і установам, які його отримували», - заявили у МОЗ.

Також там дали пораду: одразу після отримання витягу перевірте ПІБ, дату народження, адресу, номери документів та інші ключові дані.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МОЗ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рекодифікація Цивільного кодексу України: як в Раді хочуть змінити норми щодо форми правочинів

Пропозиція виключити з кодексу норми про усну та письмову форми правочинів  викликала критику ГНЕУ.

Навігація за курсом «АК-74»: директор морської фірми перетворив дім на таємний арсенал

Суд у Миколаєві виніс вирок обвинуваченому, але так і не з’ясував: звідки стільки зброї в цивільної особи, яка не має жодного відношення до армії.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція

17 листопада відбуваються вибори нового очільника КЦС ВС — це вже третя спроба обрання голови на засіданні зборів суддів.

Суддівські досьє залишаться закритими: Велика Палата ВС підтримала рішення ВККС

Верховний Суд визнав законним рішення ВККС тимчасово закрити доступ до суддівських досьє, оскільки така інформація становить реальну загрозу суддям та їхнім близьким, особливо якщо вони перебувають на окупованих територіях або служать в ЗСУ.

Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]