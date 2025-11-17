У МОЗ пояснили, що робити, якщо у витягу з рішення експертної команди виявлено помилку
Міністерство охорони здоров'я України пояснило, що робити, якщо у витягу з рішення експертної команди виявлено помилку.
«З 2025 року діє нова система оцінювання повсякденного функціонування особи (ОПФО). Витяг з рішення експертної команди — офіційний документ, на підставі якого оформлюються виплати, реабілітація, соціальна підтримка тощо. Тому варто уважно його перевірити», - підкреслили у МОЗ.
Що можна виправити (описки):
- неправильне написання ПІБ;
- помилки в даті народження чи інших важливих датах;
- невірно вказана стать;
- помилки в адресі або e-mail;
- неточності у серії/номері чи реквізитах документів;
- інші істотні реквізити, що впливають на зміст.
НЕ виправляють: стилістику, розділові знаки, відмінки, мовні варіанти, які не змінюють зміст.
Хто може подати заяву:
- сама людина, щодо якої ухвалено рішення;
- уповноважений представник (додає документ про повноваження).
Як подати:
- коротка заява в довільній формі: що саме виправити;
- строк — 40 календарних днів з дати отримання витягу;
- подати до закладу охорони здоров’я, де працює експертна команда.
Заклад розглядає заяву до 7 робочих днів і або доручає команді внести зміни, або повідомляє про рішення. Після виправлення ви отримаєте оновлений витяг (і за потреби — оновлені рекомендації до ІПР).
«Якщо помилку знайшла сама експертна команда, вона може самостійно виправити її протягом 10 календарних днів після ухвалення рішення та надіслати оновлений витяг вам і установам, які його отримували», - заявили у МОЗ.
Також там дали пораду: одразу після отримання витягу перевірте ПІБ, дату народження, адресу, номери документів та інші ключові дані.
