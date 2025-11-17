  1. В Украине

В Минздраве объяснили, что делать, если в выписке из решения экспертной команды обнаружена ошибка

18:54, 17 ноября 2025
Учреждение рассматривает заявление до 7 рабочих дней и либо поручает команде внести изменения, либо сообщает о решении.
Фото: МОЗ
Министерство здравоохранения Украины объяснило, что делать, если в выписке из решения экспертной команды обнаружена ошибка.

«С 2025 года действует новая система оценки повседневного функционирования лица (ОПФЛ). Выписка из решения экспертной команды — официальный документ, на основании которого оформляются выплаты, реабилитация, социальная поддержка и т. д. Поэтому стоит внимательно его проверить», — подчеркнули в Минздраве.

Что можно исправить (описки):

  • неправильное написание ФИО;
  • ошибки в дате рождения или других важных датах;
  • неверно указан пол;
  • ошибки в адресе или e-mail;
  • неточности в серии/номере или реквизитах документов;
  • другие существенные реквизиты, влияющие на содержание.

НЕ исправляют: стилистику, знаки препинания, падежи, языковые варианты, которые не изменяют содержание.

Кто может подать заявление:

  • сам человек, в отношении которого принято решение;
  • уполномоченный представитель (добавляет документ о полномочиях).

Как подать:

  • короткое заявление в произвольной форме: что именно исправить;
  • срок — 40 календарных дней с даты получения выписки;
  • подать в учреждение здравоохранения, где работает экспертная команда.

Учреждение рассматривает заявление до 7 рабочих дней и либо поручает команде внести изменения, либо сообщает о решении. После исправления вы получите обновленную выписку (и при необходимости — обновленные рекомендации к ИПР).

«Если ошибку обнаружила сама экспертная команда, она может самостоятельно исправить ее в течение 10 календарных дней после принятия решения и отправить обновленную выписку вам и учреждениям, которые ее получали», — заявили в Минздраве.

Также там дали совет: сразу после получения выписки проверьте ФИО, дату рождения, адрес, номера документов и другие ключевые данные.

