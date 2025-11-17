  1. Законодавство
Раді рекомендують прийняти за основу законопроект щодо ремонту та заходів із захисту об’єктів паливно-енергетичного сектору

17:59, 17 листопада 2025
Законопроект розроблено з метою спрощення процедур забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури.
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 14 листопада розглянув проект Закону №14115 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реконструкції, капітального ремонту, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури і ухвалив висновок рекомендувати Парламенту включити його до порядку денного 14-ї сесії Верховної Ради дев’ятого скликання та за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу.

За визначенням суб’єкта права законодавчої ініціативи законопроект розроблено з метою «спрощення процедур забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури, зокрема, реконструкції, капітального ремонту, ремонту, а також інші інженерно-технічні заходи з їх захисту».

Проектом пропонується дозволити операторам критичної інфраструктури проводити під час дії воєнного стану реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури на землях державної та комунальної власності:

- без вжиття заходів із набуття та державної реєстрації прав власності або користування, у тому числі сервітуту, на земельні ділянки під зазначеними об’єктами;

- без розроблення документації із землеустрою;

- без внесення певних відомостей до Державного земельного кадастру, за умови погодження цих питань із відповідними землекористувачами, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Також визначаються основні правові аспекти з процедури погодження відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування намірів здійснення реконструкції, капітального ремонту об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору.

Зміною до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» пропонується визначити, що на період дії правового режиму воєнного стану, надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях та протягом одного року після його припинення чи скасування реконструкція, капітальний ремонт об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури здійснюється без наявності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

Парламенту запропоновано доручити Комітету доопрацювати проект до другого читання з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи відповідно до частини першої статті 116 Регламенту ВРУ.

Верховна Рада України

