Раде рекомендуют принять за основу законопроект относительно ремонта и мер по защите объектов топливно-энергетического сектора

17:59, 17 ноября 2025
Законопроект разработан с целью упрощения процедур обеспечения защиты объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора критической инфраструктуры.
Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения 14 ноября рассмотрел проект Закона №14115 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реконструкции, капитального ремонта, ремонта и других инженерно-технических мероприятий по защите объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора критической инфраструктуры и утвердил заключение рекомендовать Парламенту включить его в повестку дня 14-й сессии Верховной Рады девятого созыва и по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу.

По определению субъекта права законодательной инициативы законопроект разработан с целью «упрощения процедур обеспечения защиты объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора критической инфраструктуры, в частности, реконструкции, капитального ремонта, ремонта, а также другие инженерно-технические мероприятия по их защите».

Проектом предлагается разрешить операторам критической инфраструктуры проводить во время действия военного положения реконструкцию, капитальный ремонт объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора критической инфраструктуры на землях государственной и коммунальной собственности:

  • без принятия мер по приобретению и государственной регистрации прав собственности или пользования, в том числе сервитута, на земельные участки под указанными объектами;
  • без разработки документации по землеустройству;
  • без внесения определенных сведений в Государственный земельный кадастр, при условии согласования этих вопросов с соответствующими землепользователями, органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в соответствии с порядком, утвержденным Кабинетом Министров Украины.

Также определяются основные правовые аспекты процедуры согласования соответствующими органами исполнительной власти и органами местного самоуправления намерений осуществления реконструкции, капитального ремонта объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора.

Изменением в Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности» предлагается определить, что на период действия правового режима военного положения, чрезвычайного положения в Украине или отдельных ее местностях и в течение одного года после его прекращения или отмены реконструкция, капитальный ремонт объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора критической инфраструктуры осуществляется без наличия документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком.

Парламенту предложено поручить Комитету доработать проект ко второму чтению с учетом предложений и поправок субъектов права законодательной инициативы в соответствии с частью первой статьи 116 Регламента ВРУ.

Верховная Рада Украины

