Як діяти в суді, коли справа стосується дитини: інфографіка

17:23, 17 листопада 2025
Луцький міськрайонний суд Волинської області нагадав, як мають поводитися батьки під час судових розглядів, що стосуються дітей.
Коли справа в суді стосується дитини, для батьків важливо не лише доводити свою правоту, а й показувати повагу — одне до одного, до суду та до самої дитини. Діти відчувають напругу й уважно стежать за поведінкою дорослих, тому варто діяти спокійно, зважено та відповідально. Про це повідомляє Луцький міськрайонний суд Волинської області.

Про що важливо пам’ятати батькам під час судового процесу?

1. У центрі уваги — потреби дитини

Коли справа стосується дитини, важливо думати не лише про свою позицію, а й про те, що зараз важливо саме для дитини. У судовому процесі рішення ухвалюють дорослі, але вони впливають передусім на дитину — на її щоденне життя, стосунки, думки, почуття, безпеку.

Дитині важливо:

  • почуватися в безпеці — фізично й емоційно;
  • мати стабільний ритм життя і зрозумілі домовленості;
  • відчувати турботу та підтримку з боку обох батьків;
  • знати, що з кожним із батьків, якщо це можливо, безпечно і відповідає її інтересам.

Ці потреби — основа для будь-якого рішення, що стосується дитини.

2. Поведінка в залі суду має значення

У суді важливо те, що ви говорите і те, як це звучить. Тон, жести, реакції впливають на атмосферу й сприйняття ситуації.

Що допомагає зберігати повагу в суді:

  • говорити спокійно, без образ, навіть якщо складно;
  • висловлюватися чітко й лаконічно — допомагає зосередитися на головному;
  • звертатися до представників суду з повагою.

3. Дорослі приймають рішення з думкою про дитину

Навіть якщо між вами є напруга, можна зберегти умови, у яких дитині не доводиться обирати одного з батьків. Такий вибір надто складний.

Дитина має право бути почутою. Її думка важлива, але відповідальність за рішення мають нести саме дорослі — рішення, які обдумані, виважені й з урахуванням найкращих інтересів дитини.

4. Говоріть так, щоб не травмувати дитину

У складних ситуаціях легко зірватися або сказати щось образливе. Але засудження, звинувачення або знецінення іншого з батьків — це не просто емоції! Це те, що дитина чує, запам’ятовує і проживає.

Навіть якщо дитина не присутня в залі суду, вона усе одно відчуває напругу, вловлює настрій дорослих і реагує на нього.

Що може допомогти:

  • говоріть спокійно, уникаючи звинувачень і образ;
  • не заперечуйте роль іншого з батьків — це не допоможе дитині почуватися в безпеці;
  • забезпечуйте дитині можливість бачити й контактувати з кожним із вас (якщо це відповідає її інтересам і безпеці).

Це непросто, але така поведінка знижує напругу і допомагає дитині зберегти відчуття опори.

Судовий процес може виснажувати — емоційно, фізично, психологічно. Піклування про себе в ці моменти — це потреба, яка допомагає зберігати стійкість і краще підтримувати дитину.

Докладніше про те, як правильно поводитися в суді у справах, що стосуються дитини, — в інфографіці.

