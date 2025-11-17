Как действовать в суде, когда дело касается ребенка: инфографика

Луцкий горрайонный суд Волынской области напомнил, как должны вести себя родители во время судебных разбирательств, касающихся детей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Когда дело в суде касается ребёнка, для родителей важно не только доказывать свою правоту, но и демонстрировать уважение — друг к другу, к суду и к самому ребёнку. Дети чувствуют напряжение и внимательно следят за поведением взрослых, поэтому стоит действовать спокойно, обдуманно и ответственно. Об этом сообщает Луцкий горрайонный суд Волынской области.

О чём важно помнить родителям во время судебного процесса?

1. В центре внимания — потребности ребёнка

Когда дело касается ребёнка, важно думать не только о своей позиции, но и о том, что сейчас важно именно для ребёнка. В судебном процессе решения принимают взрослые, но они прежде всего влияют на ребёнка — на его повседневную жизнь, отношения, мысли, чувства, безопасность.

Ребёнку важно:

чувствовать себя в безопасности — физически и эмоционально;

иметь стабильный ритм жизни и понятные договорённости;

ощущать заботу и поддержку со стороны обоих родителей;

знать, что с каждым из родителей, если это возможно, безопасно и соответствует его интересам.

Эти потребности — основа для любого решения, касающегося ребёнка.

2. Поведение в зале суда имеет значение

В суде важно то, что вы говорите, и то, как это звучит. Тон, жесты, реакции влияют на атмосферу и восприятие ситуации.

Что помогает сохранять уважение в суде:

говорить спокойно, без оскорблений, даже если сложно;

выражаться чётко и лаконично — помогает сосредоточиться на главном;

обращаться к представителям суда с уважением.

3. Взрослые принимают решения с мыслью о ребёнке

Даже если между вами есть напряжение, можно сохранить условия, при которых ребёнку не приходится выбирать одного из родителей. Такой выбор слишком сложен.

Ребёнок имеет право быть услышанным. Его мнение важно, но ответственность за решения должны нести именно взрослые — решения, которые продуманы, взвешены и с учётом наилучших интересов ребёнка.

4. Говорите так, чтобы не травмировать ребёнка

В сложных ситуациях легко сорваться или сказать что-то обидное. Но осуждение, обвинения или обесценивание другого родителя — это не просто эмоции! Это то, что ребёнок слышит, запоминает и проживает.

Даже если ребёнок не присутствует в зале суда, он всё равно ощущает напряжение, улавливает настроение взрослых и реагирует на него.

Что может помочь:

говорите спокойно, избегая обвинений и оскорблений;

не отрицайте роль другого родителя — это не поможет ребёнку чувствовать себя в безопасности;

обеспечьте ребёнку возможность видеть и общаться с каждым из вас (если это соответствует его интересам и безопасности).

Это непросто, но такое поведение снижает напряжение и помогает ребёнку сохранить чувство опоры.

Судебный процесс может истощать — эмоционально, физически, психологически. Забота о себе в такие моменты — это потребность, которая помогает сохранять устойчивость и лучше поддерживать ребёнка.

Подробнее о том, как правильно вести себя в суде по делам, касающимся ребёнка, — в инфографике.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.