У жовтні під час перевірок декларацій НАЗК виявило порушень на майже 430 млн грн

Виявлено порушення у кожній з перевірених у жовтні декларацій — НАЗК.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У жовтні 2025 року завершило 108 повних перевірок декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом. Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції.

У 58% із них встановлено ознаки недостовірних відомостей (ознаки ст. 366-2 Кримінального кодексу України (КК України) або ч. 4 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) - у 61 декларації на понад 417,2 млн грн, в двох деклараціях встановлено ознаки необґрунтованості активів на понад 13 млн грн.

«До компетентних органів у жовтні скеровано 31 обґрунтований висновок за ст. 366-2 КК України, 21 - за ознаками ч. 4 ст. 172-6 КУпАП та два матеріали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) стосовно визнання активів необґрунтованими», - заявили у НАЗК

Також у НАЗК назвали топ-10 порушень за результатами повних перевірок, завершених у жовтні у деклараціях:

директора Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації за 2022 рік встановлено ознаки необгрунтованості активів на понад 7,3 млн грн та ознаки недостовірних відомостей на понад 3,1 млн грн. За 2023 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 5,5 млн грн. Зокрема, посадовець “забув” вказати відомості про 37 земельних ділянок загальною вартістю понад 2,2 млн грн, що належать його неповнолітньому сину та не підтвердив законність походження коштів для їх набуття, а також для збільшення у 2022 році розміру готівки на понад 855 тис. грн. Національне антикорупційне бюро (НАБУ) долучило матеріали перевірок до матеріалів кримінального провадження; колишнього заступника начальника Південного офісу Держаудитслужби за 2023 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 4,6 млн грн. Зокрема, посадовець серед іншого не підтвердив законність походження коштів для заощадження готівки на більше ніж 4,4 млн грн, зазначив недостовірні відомості про криптовалюту. Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало кримінальне провадження; колишнього заступника Бориспільського міського голови за 2023 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 10,1 млн грн. Зокрема, посадовець серед іншого не підтвердив походження готівкових коштів на 5,5 млн грн. Національна поліція України (НПУ) розпочала кримінальне провадження; депутата Черкаської міської ради за 2024 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 49,2 млн грн. Зокрема, посадовець серед іншого “забув” задекларувати житловий будинок у м. Черкаси вартістю майже 9 млн грн, отримані дивіденди від власних компаній, зареєстрованих у США, у розмірі 39,4 млн грн. Обгрунтований висновок скеровано до НПУ; депутата сільської ради Житомирської області у декларації за 2022 рік встановлено ознаки необгрунтовані активи на понад 5,7 млн грн та ознаки недостовірних відомостей на 12,2 млн грн — посадовець не задекларував квартиру, якою користувався, автомобіль Toyota Land Cruiser; за 2023 рік виявлено ознаки недостовірних відомостей на понад 25,9 млн грн. Обґрунтовані висновки скеровано до НПУ; депутата Полтавської обласної ради за 2024 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 30,9 млн грн. Зокрема, посадовець серед іншого “забув” вказати у декларації відомості про водне судно, не підтвердив достовірність відомостей про задекларовану готівку на понад 29 млн грн. Обгрунтований висновок скеровано до НАБУ; депутата Бучанської районної ради Київської області за 2024 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 25,1 млн грн. Зокрема, посадовець не задекларував відомості про колишню дружину, яка залишилась членом сім’ї для цілей декларування, та належні їй об’єкти, свій дохід та видаток. НПУ розпочала кримінальне провадження; начальника управління Закарпатської обласної ради за 2023 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 24,7 млн грн. Зокрема, посадовець не задекларував будинок у місті Ужгород, яким користувався разом з родиною, вартістю 8,2 млн грн та не підтвердив достовірність відомостей про власну готівку у розмірі 16,2 млн грн. НПУ розпочала кримінальне провадження; колишнього заступника директора департаменту - начальника управління Запорізької обласної державної адміністрації за 2024 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 14,3 млн грн. Зокрема, посадовець не підтвердив законність походження готівкових коштів на понад 14,3 млн грн. Обгрунтований висновок скеровано до НПУ; колишнього начальника управління Київської обласної державної адміністрації за 2022 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 11,6 млн грн. Зокрема, посадовець не підтвердив походження готівки у нього та дружини на понад 11,2 млн грн, та “забув” про своє фінансове зобов'язання на понад 390 тис. грн. Обґрунтований висновок скеровано до НПУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.