В октябре во время проверок деклараций НАПК выявило нарушений почти на 430 млн грн

Нарушения обнаружены в каждой из проверенных в октябре деклараций — НАПК.

В октябре 2025 года завершено 108 полных проверок деклараций, отобранных по риск-ориентированному подходу. Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

В 58% из них установлены признаки недостоверных сведений (признаки ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (УК Украины) или ч. 4 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) — в 61 декларации на более чем 417,2 млн грн, в двух декларациях установлены признаки необоснованности активов на более чем 13 млн грн.

«В компетентные органы в октябре направлено 31 обоснованное заключение по ст. 366-2 УК Украины, 21 — по признакам ч. 4 ст. 172-6 КУоАП и два материала в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) относительно признания активов необоснованными», — заявили в НАПК.

Также в НАПК назвали топ-10 нарушений по результатам полных проверок деклараций, завершенных в октябре:

у директора Департамента финансов Одесской областной государственной администрации за 2022 год установлены признаки необоснованности активов на более чем 7,3 млн грн и признаки недостоверных сведений на более чем 3,1 млн грн. За 2023 год установлены признаки недостоверных сведений на более чем 5,5 млн грн. В частности, должностное лицо «забыло» указать сведения о 37 земельных участках общей стоимостью более 2,2 млн грн, принадлежащих его несовершеннолетнему сыну, и не подтвердило законность происхождения средств для их приобретения, а также для увеличения в 2022 году наличности на более чем 855 тыс. грн. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) присоединило материалы проверок к материалам уголовного производства; у бывшего заместителя начальника Южного офиса Госаудиторской службы за 2023 год установлены признаки недостоверных сведений на более чем 4,6 млн грн. В частности, должностное лицо, среди прочего, не подтвердило законность происхождения средств для наличных сбережений на более чем 4,4 млн грн, указало недостоверные сведения о криптовалюте. Государственное бюро расследований (ГБР) начало уголовное производство; у бывшего заместителя Бориспольского городского головы за 2023 год установлены признаки недостоверных сведений на более чем 10,1 млн грн. В частности, должностное лицо, среди прочего, не подтвердило происхождение наличных средств на 5,5 млн грн. Национальная полиция Украины (НПУ) начала уголовное производство; у депутата Черкасского городского совета за 2024 год установлены признаки недостоверных сведений на более чем 49,2 млн грн. В частности, должностное лицо, среди прочего, «забыло» задекларировать жилой дом в г. Черкассы стоимостью почти 9 млн грн, полученные дивиденды от собственных компаний, зарегистрированных в США, в размере 39,4 млн грн. Обоснованное заключение направлено в НПУ; у депутата сельского совета Житомирской области в декларации за 2022 год установлены признаки необоснованности активов на более чем 5,7 млн грн и признаки недостоверных сведений на 12,2 млн грн — должностное лицо не задекларировало квартиру, которой пользовалось, автомобиль Toyota Land Cruiser; за 2023 год выявлены признаки недостоверных сведений на более чем 25,9 млн грн. Обоснованные заключения направлены в НПУ; у депутата Полтавского областного совета за 2024 год установлены признаки недостоверных сведений на более чем 30,9 млн грн. В частности, должностное лицо, среди прочего, «забыло» указать в декларации сведения о водном судне, не подтвердило достоверность сведений о задекларированной наличности на более чем 29 млн грн. Обоснованное заключение направлено в НАБУ; у депутата Бучанского районного совета Киевской области за 2024 год установлены признаки недостоверных сведений на более чем 25,1 млн грн. В частности, должностное лицо не задекларировало сведения о бывшей жене, которая осталась членом семьи для целей декларирования, и принадлежащих ей объектах, собственный доход и расход. НПУ начала уголовное производство; у начальника управления Закарпатского областного совета за 2023 год установлены признаки недостоверных сведений на более чем 24,7 млн грн. В частности, должностное лицо не задекларировало дом в городе Ужгород, которым пользовалось вместе с семьей, стоимостью 8,2 млн грн, и не подтвердило достоверность сведений о собственной наличности в размере 16,2 млн грн. НПУ начала уголовное производство; у бывшего заместителя директора департамента — начальника управления Запорожской областной государственной администрации за 2024 год установлены признаки недостоверных сведений на более чем 14,3 млн грн. В частности, должностное лицо не подтвердило законность происхождения наличных средств на более чем 14,3 млн грн. Обоснованное заключение направлено в НПУ; у бывшего начальника управления Киевской областной государственной администрации за 2022 год установлены признаки недостоверных сведений на более чем 11,6 млн грн. В частности, должностное лицо не подтвердило происхождение наличных средств у него и жены на более чем 11,2 млн грн и «забыло» о своем финансовом обязательстве на более чем 390 тыс. грн. Обоснованное заключение направлено в НПУ.

