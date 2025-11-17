  1. Суд інфо

Оклади від 8 до 51 тис грн — у ВККС повідомили про наявність 8 вакантних посад

17:41, 17 листопада 2025
Оголошено добір на вакантні посади у секретаріаті Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Оклади від 8 до 51 тис грн — у ВККС повідомили про наявність 8 вакантних посад
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України повідомив про наявність вакантних посад.

Серед них:

  1. Начальник управління підготовки та проведення засідань Комісії секретаріату Комісії (оклад 51 787 грн)
  2. Начальник відділу супроводу програмного забезпечення управління інформаційних технологій секретаріату Комісії (оклад 37 937 грн)
  3. Головний спеціаліст сектору планування та організації роботи секретаріату Комісії (оклад 22 449 грн)
  4. Головний спеціаліст відділу методологічного забезпечення проведення іспиту департаменту суддівської кар’єри секретаріату Комісії (оклад 37 939 грн).
  5. Головний спеціаліст відділу представництва інтересів Комісії в судах та інших органах влади юридичного управління секретаріату Комісії (оклад 37 939 грн).
  6. Провідний спеціаліст відділу представництва інтересів Комісії в судах та інших органах влади юридичного управління секретаріату Комісії (оклад 29 184 грн).
  7. Провідний спеціаліст відділу підготовки засідань управління підготовки та проведення засідань Комісії секретаріату Комісії (оклад 22 449 грн).
  8. Провідний інженер з комп’ютерних систем відділу технічного забезпечення управління інформаційних технологій секретаріату Комісії (оклад 8236 грн)

Зазначається, що призначення на посаду державної служби здійснюється без конкурсного відбору відповідно до вимог частини пʼятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (строково, до призначення на посаду переможця конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку після припинення чи скасування воєнного стану).

«Особам, які бажають взяти участь у доборі на вакантні посади та відповідають встановленим вимогам, необхідно до 28 листопада 2025 року надіслати на електронну пошту відділу по роботі з персоналом секретаріату Комісії ([email protected]) резюме (приклад форми). У темі листа необхідно зазначити прізвище та назву вакансії, на яку претендує кандидат.

За результатами опрацювання резюме ми відберемо ті, які відповідають нашому запиту, та запросимо відібраних кандидатів на співбесіду», - додали у ВККС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВККС вакансії

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рекодифікація Цивільного кодексу України: як в Раді хочуть змінити норми щодо форми правочинів

Пропозиція виключити з кодексу норми про усну та письмову форми правочинів  викликала критику ГНЕУ.

Навігація за курсом «АК-74»: директор морської фірми перетворив дім на таємний арсенал

Суд у Миколаєві виніс вирок обвинуваченому, але так і не з’ясував: звідки стільки зброї в цивільної особи, яка не має жодного відношення до армії.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція

17 листопада відбуваються вибори нового очільника КЦС ВС — це вже третя спроба обрання голови на засіданні зборів суддів.

Суддівські досьє залишаться закритими: Велика Палата ВС підтримала рішення ВККС

Верховний Суд визнав законним рішення ВККС тимчасово закрити доступ до суддівських досьє, оскільки така інформація становить реальну загрозу суддям та їхнім близьким, особливо якщо вони перебувають на окупованих територіях або служать в ЗСУ.

Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]