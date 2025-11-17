Оклади від 8 до 51 тис грн — у ВККС повідомили про наявність 8 вакантних посад

Оголошено добір на вакантні посади у секретаріаті Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України повідомив про наявність вакантних посад.

Начальник управління підготовки та проведення засідань Комісії секретаріату Комісії (оклад 51 787 грн) Начальник відділу супроводу програмного забезпечення управління інформаційних технологій секретаріату Комісії (оклад 37 937 грн ) Головний спеціаліст сектору планування та організації роботи секретаріату Комісії (оклад 22 449 грн ) Головний спеціаліст відділу методологічного забезпечення проведення іспиту департаменту суддівської кар’єри секретаріату Комісії (оклад 37 939 грн ). Головний спеціаліст відділу представництва інтересів Комісії в судах та інших органах влади юридичного управління секретаріату Комісії (оклад 37 939 грн ). Провідний спеціаліст відділу представництва інтересів Комісії в судах та інших органах влади юридичного управління секретаріату Комісії (оклад 29 184 грн ). Провідний спеціаліст відділу підготовки засідань управління підготовки та проведення засідань Комісії секретаріату Комісії (оклад 22 449 грн ). Провідний інженер з комп’ютерних систем відділу технічного забезпечення управління інформаційних технологій секретаріату Комісії (оклад 8236 грн )

Зазначається, що призначення на посаду державної служби здійснюється без конкурсного відбору відповідно до вимог частини пʼятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (строково, до призначення на посаду переможця конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку після припинення чи скасування воєнного стану).

«Особам, які бажають взяти участь у доборі на вакантні посади та відповідають встановленим вимогам, необхідно до 28 листопада 2025 року надіслати на електронну пошту відділу по роботі з персоналом секретаріату Комісії ([email protected]) резюме (приклад форми). У темі листа необхідно зазначити прізвище та назву вакансії, на яку претендує кандидат.

За результатами опрацювання резюме ми відберемо ті, які відповідають нашому запиту, та запросимо відібраних кандидатів на співбесіду», - додали у ВККС.

