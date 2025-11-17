  1. Суд инфо

Оклади от 8 до 51 тыс грн — в ВККС сообщили о наличии 8 вакантных должностей

17:41, 17 ноября 2025
Объявлен отбор на вакантные должности в секретариате Высшей квалификационной комиссии судей.
Оклади от 8 до 51 тыс грн — в ВККС сообщили о наличии 8 вакантных должностей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Секретариат Высшей квалификационной комиссии судей Украины сообщил о наличии вакантных должностей.

Среди них:

  1. Начальник управления подготовки и проведения заседаний Комиссии секретариата Комиссии (оклад 51 787 грн)
  2. Начальник отдела сопровождения программного обеспечения управления информационных технологий секретариата Комиссии (оклад 37 937 грн)
  3. Главный специалист сектора планирования и организации работы секретариата Комиссии (оклад 22 449 грн)
  4. Главный специалист отдела методологического обеспечения проведения экзамена департамента судейской карьеры секретариата Комиссии (оклад 37 939 грн)
  5. Главный специалист отдела представительства интересов Комиссии в судах и других органах власти юридического управления секретариата Комиссии (оклад 37 939 грн)
  6. Ведущий специалист отдела представительства интересов Комиссии в судах и других органах власти юридического управления секретариата Комиссии (оклад 29 184 грн)
  7. Ведущий специалист отдела подготовки заседаний управления подготовки и проведения заседаний Комиссии секретариата Комиссии (оклад 22 449 грн)
  8. Ведущий инженер по компьютерным системам отдела технического обеспечения управления информационных технологий секретариата Комиссии (оклад 8236 грн).

Отмечается, что назначение на должность государственной службы осуществляется без конкурсного отбора в соответствии с требованиями части пятой статьи 10 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» (срочно, до назначения на должность победителя конкурса или до истечения двенадцатимесячного срока после прекращения или отмены военного положения).

«Лицам, желающим принять участие в отборе на вакантные должности и соответствующим установленным требованиям, необходимо до 28 ноября 2025 года направить на электронную почту отдела по работе с персоналом секретариата Комиссии ([email protected]) резюме (пример формы). В теме письма необходимо указать фамилию и название вакансии, на которую претендует кандидат.

По результатам обработки резюме мы отберем те, которые соответствуют нашему запросу, и пригласим отобранных кандидатов на собеседование», — добавили в ВККС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВККС вакансии

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рекодификация Гражданского кодекса Украины: как в Раде хотят изменить нормы о форме сделок

Предложение исключить из кодекса нормы об устной и письменной формах сделок вызвало критику ГНЕУ.

Навигация по курсу «АК-74»: директор морской фирмы превратил дом в тайный арсенал

Суд в Николаеве вынес приговор обвиняемому, но так и не выяснил: откуда столько оружия у гражданского лица, не имеющего никакого отношения к армии.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

17 ноября происходят выборы нового руководителя КГС ВС — это уже третья попытка избрания председателя на заседании собрания судей.

Досье судей останутся закрытыми: Большая Палата ВС поддержала решение ВККС

Верховный Суд признал законным решение ВККС временно ограничить доступ к досье судей, поскольку такая информация представляет реальную угрозу для судьей и их близких, особенно если они находятся на оккупированных территориях или служат в ВСУ.

Большая Палата Верховного Суда уточнила порядок рассмотрения судебных дел с участием военнослужащих

Большая Палата отступила от предыдущей судебной практики Верховного Суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]