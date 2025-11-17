Оклади от 8 до 51 тыс грн — в ВККС сообщили о наличии 8 вакантных должностей

Объявлен отбор на вакантные должности в секретариате Высшей квалификационной комиссии судей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Секретариат Высшей квалификационной комиссии судей Украины сообщил о наличии вакантных должностей.

Среди них:

Начальник управления подготовки и проведения заседаний Комиссии секретариата Комиссии (оклад 51 787 грн) Начальник отдела сопровождения программного обеспечения управления информационных технологий секретариата Комиссии (оклад 37 937 грн ) Главный специалист сектора планирования и организации работы секретариата Комиссии (оклад 22 449 грн ) Главный специалист отдела методологического обеспечения проведения экзамена департамента судейской карьеры секретариата Комиссии (оклад 37 939 грн ) Главный специалист отдела представительства интересов Комиссии в судах и других органах власти юридического управления секретариата Комиссии (оклад 37 939 грн ) Ведущий специалист отдела представительства интересов Комиссии в судах и других органах власти юридического управления секретариата Комиссии (оклад 29 184 грн ) Ведущий специалист отдела подготовки заседаний управления подготовки и проведения заседаний Комиссии секретариата Комиссии (оклад 22 449 грн ) Ведущий инженер по компьютерным системам отдела технического обеспечения управления информационных технологий секретариата Комиссии (оклад 8236 грн ).

Отмечается, что назначение на должность государственной службы осуществляется без конкурсного отбора в соответствии с требованиями части пятой статьи 10 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» (срочно, до назначения на должность победителя конкурса или до истечения двенадцатимесячного срока после прекращения или отмены военного положения).

«Лицам, желающим принять участие в отборе на вакантные должности и соответствующим установленным требованиям, необходимо до 28 ноября 2025 года направить на электронную почту отдела по работе с персоналом секретариата Комиссии ([email protected]) резюме (пример формы). В теме письма необходимо указать фамилию и название вакансии, на которую претендует кандидат.

По результатам обработки резюме мы отберем те, которые соответствуют нашему запросу, и пригласим отобранных кандидатов на собеседование», — добавили в ВККС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.