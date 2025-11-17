Молоко, овочі та яйця подорожчали рекордно: як змінилися споживчі ціни в Києві

У жовтні Київ зафіксував помітне прискорення інфляції, з різким зростанням цін на ключові продукти.

Головне управління статистики у м. Києві оприлюднило дані щодо індексу споживчих цін за жовтень 2025 року. За місяць ціни в столиці зросли на 1,4%, що вище, ніж у середньому по Україні (0,9%). Із початку року інфляція в Києві сягнула 8,6%.

Що подорожчало найбільше

Молоко – +19,7%

Овочі – +15,4%

Яйця – +8,6%

Безалкогольні напої – +4,5%

Соняшникова олія – +3,3%

Алкоголь і тютюн – +3,2%

Риба та продукти з риби – +3%

Хліб – +2,3%

Зростання зафіксоване також у м’ясі, сирі, маслі, фруктах та цукрі.

Що подешевшало

Залізничний пасажирський транспорт – -7,1%

Макаронні вироби – -4,3%

Одяг і взуття – -1,6%

Фармацевтична продукція – -0,8%

Транспорт і послуги

Загалом транспорт подешевшав на 0,1%, передусім через зниження вартості проїзду в залізничному транспорті. Ціни на житло, електроенергію та газ у жовтні залишилися стабільними.

Довідка

Індекси споживчих цін формуються за методологією, що відповідає міжнародним стандартам, з урахуванням даних про фактичні витрати домогосподарств. Спостереження не проводиться на тимчасово окупованих територіях та в районах ведення бойових дій.

