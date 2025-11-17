Молоко, овочі та яйця подорожчали рекордно: як змінилися споживчі ціни в Києві
Головне управління статистики у м. Києві оприлюднило дані щодо індексу споживчих цін за жовтень 2025 року. За місяць ціни в столиці зросли на 1,4%, що вище, ніж у середньому по Україні (0,9%). Із початку року інфляція в Києві сягнула 8,6%.
Що подорожчало найбільше
- Молоко – +19,7%
- Овочі – +15,4%
- Яйця – +8,6%
- Безалкогольні напої – +4,5%
- Соняшникова олія – +3,3%
- Алкоголь і тютюн – +3,2%
- Риба та продукти з риби – +3%
- Хліб – +2,3%
- Зростання зафіксоване також у м’ясі, сирі, маслі, фруктах та цукрі.
Що подешевшало
- Залізничний пасажирський транспорт – -7,1%
- Макаронні вироби – -4,3%
- Одяг і взуття – -1,6%
- Фармацевтична продукція – -0,8%
Транспорт і послуги
Загалом транспорт подешевшав на 0,1%, передусім через зниження вартості проїзду в залізничному транспорті. Ціни на житло, електроенергію та газ у жовтні залишилися стабільними.
Довідка
Індекси споживчих цін формуються за методологією, що відповідає міжнародним стандартам, з урахуванням даних про фактичні витрати домогосподарств. Спостереження не проводиться на тимчасово окупованих територіях та в районах ведення бойових дій.
