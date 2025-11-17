  1. Суспільство
  2. / В Україні

Молоко, овочі та яйця подорожчали рекордно: як змінилися споживчі ціни в Києві

18:53, 17 листопада 2025
У жовтні Київ зафіксував помітне прискорення інфляції, з різким зростанням цін на ключові продукти.
Молоко, овочі та яйця подорожчали рекордно: як змінилися споживчі ціни в Києві
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління статистики у м. Києві оприлюднило дані щодо індексу споживчих цін за жовтень 2025 року. За місяць ціни в столиці зросли на 1,4%, що вище, ніж у середньому по Україні (0,9%). Із початку року інфляція в Києві сягнула 8,6%.

Що подорожчало найбільше

  • Молоко – +19,7%
  • Овочі – +15,4%
  • Яйця – +8,6%
  • Безалкогольні напої – +4,5%
  • Соняшникова олія – +3,3%
  • Алкоголь і тютюн – +3,2%
  • Риба та продукти з риби – +3%
  • Хліб – +2,3%
  • Зростання зафіксоване також у м’ясі, сирі, маслі, фруктах та цукрі.

Що подешевшало

  • Залізничний пасажирський транспорт – -7,1%
  • Макаронні вироби – -4,3%
  • Одяг і взуття – -1,6%
  • Фармацевтична продукція – -0,8%

Транспорт і послуги

Загалом транспорт подешевшав на 0,1%, передусім через зниження вартості проїзду в залізничному транспорті. Ціни на житло, електроенергію та газ у жовтні залишилися стабільними.

Довідка

Індекси споживчих цін формуються за методологією, що відповідає міжнародним стандартам, з урахуванням даних про фактичні витрати домогосподарств. Спостереження не проводиться на тимчасово окупованих територіях та в районах ведення бойових дій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ продукти ціни

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рекодифікація Цивільного кодексу України: як в Раді хочуть змінити норми щодо форми правочинів

Пропозиція виключити з кодексу норми про усну та письмову форми правочинів  викликала критику ГНЕУ.

Навігація за курсом «АК-74»: директор морської фірми перетворив дім на таємний арсенал

Суд у Миколаєві виніс вирок обвинуваченому, але так і не з’ясував: звідки стільки зброї в цивільної особи, яка не має жодного відношення до армії.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція

17 листопада відбуваються вибори нового очільника КЦС ВС — це вже третя спроба обрання голови на засіданні зборів суддів.

Суддівські досьє залишаться закритими: Велика Палата ВС підтримала рішення ВККС

Верховний Суд визнав законним рішення ВККС тимчасово закрити доступ до суддівських досьє, оскільки така інформація становить реальну загрозу суддям та їхнім близьким, особливо якщо вони перебувають на окупованих територіях або служать в ЗСУ.

Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]