Молоко, овощи и яйца подорожали рекордно: как изменились потребительские цены в Киеве

18:53, 17 ноября 2025
В октябре Киев зафиксировал заметное ускорение инфляции с резким ростом цен на ключевые продукты.
Главное управление статистики в г. Киеве обнародовало данные относительно индекса потребительских цен за октябрь 2025 года. За месяц цены в столице выросли на 1,4%, что выше, чем в среднем по Украине (0,9%). С начала года инфляция в Киеве достигла 8,6%.

Что подорожало больше всего

  • Молоко – +19,7%
  • Овощи – +15,4%
  • Яйца – +8,6%
  • Безалкогольные напитки – +4,5%
  • Подсолнечное масло – +3,3%
  • Алкоголь и табак – +3,2%
  • Рыба и продукты из рыбы – +3%
  • Хлеб – +2,3%
  • Рост цен зафиксирован также на мясо, сыр, масло, фрукты и сахар.

Что подешевело

  • Железнодорожный пассажирский транспорт – -7,1%
  • Макаронные изделия – -4,3%
  • Одежда и обувь – -1,6%
  • Фармацевтическая продукция – -0,8%

Транспорт и услуги

В целом транспорт подешевел на 0,1%, прежде всего из-за снижения стоимости проезда в железнодорожном транспорте. Цены на жильё, электроэнергию и газ в октябре остались стабильными.

Справка

Индексы потребительских цен формируются по методологии, которая соответствует международным стандартам, с учётом данных о фактических расходах домохозяйств. Наблюдение не проводится на временно оккупированных территориях и в районах ведения боевых действий.

