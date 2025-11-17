Молоко, овощи и яйца подорожали рекордно: как изменились потребительские цены в Киеве
Главное управление статистики в г. Киеве обнародовало данные относительно индекса потребительских цен за октябрь 2025 года. За месяц цены в столице выросли на 1,4%, что выше, чем в среднем по Украине (0,9%). С начала года инфляция в Киеве достигла 8,6%.
Что подорожало больше всего
- Молоко – +19,7%
- Овощи – +15,4%
- Яйца – +8,6%
- Безалкогольные напитки – +4,5%
- Подсолнечное масло – +3,3%
- Алкоголь и табак – +3,2%
- Рыба и продукты из рыбы – +3%
- Хлеб – +2,3%
- Рост цен зафиксирован также на мясо, сыр, масло, фрукты и сахар.
Что подешевело
- Железнодорожный пассажирский транспорт – -7,1%
- Макаронные изделия – -4,3%
- Одежда и обувь – -1,6%
- Фармацевтическая продукция – -0,8%
Транспорт и услуги
В целом транспорт подешевел на 0,1%, прежде всего из-за снижения стоимости проезда в железнодорожном транспорте. Цены на жильё, электроэнергию и газ в октябре остались стабильными.
Справка
Индексы потребительских цен формируются по методологии, которая соответствует международным стандартам, с учётом данных о фактических расходах домохозяйств. Наблюдение не проводится на временно оккупированных территориях и в районах ведения боевых действий.
