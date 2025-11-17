Молоко, овощи и яйца подорожали рекордно: как изменились потребительские цены в Киеве

В октябре Киев зафиксировал заметное ускорение инфляции с резким ростом цен на ключевые продукты.

Главное управление статистики в г. Киеве обнародовало данные относительно индекса потребительских цен за октябрь 2025 года. За месяц цены в столице выросли на 1,4%, что выше, чем в среднем по Украине (0,9%). С начала года инфляция в Киеве достигла 8,6%.

Что подорожало больше всего

Молоко – +19,7%

Овощи – +15,4%

Яйца – +8,6%

Безалкогольные напитки – +4,5%

Подсолнечное масло – +3,3%

Алкоголь и табак – +3,2%

Рыба и продукты из рыбы – +3%

Хлеб – +2,3%

Рост цен зафиксирован также на мясо, сыр, масло, фрукты и сахар.

Что подешевело

Железнодорожный пассажирский транспорт – -7,1%

Макаронные изделия – -4,3%

Одежда и обувь – -1,6%

Фармацевтическая продукция – -0,8%

Транспорт и услуги

В целом транспорт подешевел на 0,1%, прежде всего из-за снижения стоимости проезда в железнодорожном транспорте. Цены на жильё, электроэнергию и газ в октябре остались стабильными.

Справка

Индексы потребительских цен формируются по методологии, которая соответствует международным стандартам, с учётом данных о фактических расходах домохозяйств. Наблюдение не проводится на временно оккупированных территориях и в районах ведения боевых действий.

