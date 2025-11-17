Особливості вирішення господарських спорів згідно з законодавством, адаптованим до умов воєнного стану — аналіз судової практики

Східний апеляційний господарський суд проаналізував і узагальнив правові висновки, викладені у судових рішеннях судів Східного апеляційного округу та Верховного Суду за 2024 рік – І півріччя 2025 року.

Східний апеляційний господарський суд оприлюднив аналіз судової практики щодо особливостей вирішення господарських спорів згідно з нормами чинного законодавства, адаптованими до умов воєнного стану. Так, проаналізовано і узагальнено правові висновки, викладені у судових рішеннях судів Східного апеляційного округу та Верховного Суду за 2024 рік – І півріччя 2025 року.

Актуальність зазначеної теми зумовлена змінами, яких зазнало чинне законодавство, що регулює правовідносини у різних сферах господарської діяльності в умовах воєнного стану. Зокрема, внесено зміни до положень Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Кодексу України з процедур банкрутства, Законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про оренду державного та комунального майна», «Про публічні закупівлі», «Про виконавче провадження» та інших нормативно-правових актів.

Крім того, протягом періоду дії воєнного стану в Україні було прийнято низку спеціальних законів та підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на врегулювання суспільних відносин у надзвичайних умовах, що також було враховано під час підготовки цього аналізу судової практики.

Даний аналіз містить такий зміст:

▪️ зміна, розірвання, продовження дії та визнання недійсними договорів під час воєнного стану;

▪️ особливості виконання договорів під час дії воєнного стану;

▪️ застосування штрафних санкцій за порушення господарських зобов'язань та стягнення інфляційних втрат і трьох процентів річних за порушення грошових зобов'язань;

▪️ звільнення від відповідальності за порушення строків виконання зобов’язань;

▪️ застосування положень чинного законодавства у справах про банкрутство в умовах воєнного стану;

▪️ застосування положень Податкового кодексу України щодо сплати податків і зборів в умовах воєнного стану;

▪️ особливості здійснення виконавчого провадження в умовах воєнного стану;

▪️ процесуальні питання.

