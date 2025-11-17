  1. Судова практика

Особливості вирішення господарських спорів згідно з законодавством, адаптованим до умов воєнного стану — аналіз судової практики

17:05, 17 листопада 2025
Східний апеляційний господарський суд проаналізував і узагальнив правові висновки, викладені у судових рішеннях судів Східного апеляційного округу та Верховного Суду за 2024 рік – І півріччя 2025 року.
Особливості вирішення господарських спорів згідно з законодавством, адаптованим до умов воєнного стану — аналіз судової практики
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Східний апеляційний господарський суд оприлюднив аналіз судової практики щодо особливостей вирішення господарських спорів згідно з нормами чинного законодавства, адаптованими до умов воєнного стану. Так, проаналізовано і узагальнено правові висновки, викладені у судових рішеннях судів Східного апеляційного округу та Верховного Суду за 2024 рік – І півріччя 2025 року.

Актуальність зазначеної теми зумовлена змінами, яких зазнало чинне законодавство, що регулює правовідносини у різних сферах господарської діяльності в умовах воєнного стану. Зокрема, внесено зміни до положень Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Кодексу України з процедур банкрутства, Законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про оренду державного та комунального майна», «Про публічні закупівлі», «Про виконавче провадження» та інших нормативно-правових актів.

Крім того, протягом періоду дії воєнного стану в Україні було прийнято низку спеціальних законів та підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на врегулювання суспільних відносин у надзвичайних умовах, що також було враховано під час підготовки цього аналізу судової практики.

Даний аналіз містить такий зміст:

▪️ зміна, розірвання, продовження дії та визнання недійсними договорів під час воєнного стану;

▪️ особливості виконання договорів під час дії воєнного стану;

▪️ застосування штрафних санкцій за порушення господарських зобов'язань та стягнення інфляційних втрат і трьох процентів річних за порушення грошових зобов'язань;

▪️ звільнення від відповідальності за порушення строків виконання зобов’язань;

▪️ застосування положень чинного законодавства у справах про банкрутство в умовах воєнного стану;

▪️ застосування положень Податкового кодексу України щодо сплати податків і зборів в умовах воєнного стану;

▪️ особливості здійснення виконавчого провадження в умовах воєнного стану;

▪️ процесуальні питання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд рішення суду судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рекодифікація Цивільного кодексу України: як в Раді хочуть змінити норми щодо форми правочинів

Пропозиція виключити з кодексу норми про усну та письмову форми правочинів  викликала критику ГНЕУ.

Навігація за курсом «АК-74»: директор морської фірми перетворив дім на таємний арсенал

Суд у Миколаєві виніс вирок обвинуваченому, але так і не з’ясував: звідки стільки зброї в цивільної особи, яка не має жодного відношення до армії.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція

17 листопада відбуваються вибори нового очільника КЦС ВС — це вже третя спроба обрання голови на засіданні зборів суддів.

Суддівські досьє залишаться закритими: Велика Палата ВС підтримала рішення ВККС

Верховний Суд визнав законним рішення ВККС тимчасово закрити доступ до суддівських досьє, оскільки така інформація становить реальну загрозу суддям та їхнім близьким, особливо якщо вони перебувають на окупованих територіях або служать в ЗСУ.

Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]