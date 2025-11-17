  1. Судебная практика

Особенности разрешения хозяйственных споров согласно законодательству, адаптированному к условиям военного положения — анализ судебной практики

17:05, 17 ноября 2025
Восточный апелляционный хозяйственный суд проанализировал и обобщил правовые выводы, изложенные в судебных решениях судов Восточного апелляционного округа и Верховного Суда за 2024 год – I полугодие 2025 года.
Восточный апелляционный хозяйственный суд опубликовал анализ судебной практики относительно особенностей разрешения хозяйственных споров согласно нормам действующего законодательства, адаптированным к условиям военного положения. Так, проанализированы и обобщены правовые выводы, изложенные в судебных решениях судов Восточного апелляционного округа и Верховного Суда за 2024 год – I полугодие 2025 года.

Актуальность указанной темы обусловлена изменениями, которые претерпело действующее законодательство, регулирующее правоотношения в различных сферах хозяйственной деятельности в условиях военного положения. В частности, внесены изменения в положения Гражданского кодекса Украины, Налогового кодекса Украины, Кодекса Украины по процедурам банкротства, законов Украины «О правовом режиме военного положения», «Об аренде государственного и коммунального имущества», «О публичных закупках», «Об исполнительном производстве» и других нормативно-правовых актов.

Кроме того, в течение периода действия военного положения в Украине был принят ряд специальных законов и подзаконных нормативно-правовых актов, направленных на урегулирование общественных отношений в чрезвычайных условиях, что также было учтено при подготовке этого анализа судебной практики.

Данный анализ содержит такой перечень вопросов:

▪️ изменение, расторжение, продление действия и признание недействительными договоров в период военного положения;

▪️ особенности исполнения договоров во время действия военного положения;

▪️ применение штрафных санкций за нарушение хозяйственных обязательств и взыскание инфляционных потерь и трех процентов годовых за нарушение денежных обязательств;

▪️ освобождение от ответственности за нарушение сроков выполнения обязательств;

▪️ применение положений действующего законодательства в делах о банкротстве в условиях военного положения;

▪️ применение положений Налогового кодекса Украины относительно уплаты налогов и сборов в условиях военного положения;

▪️ особенности осуществления исполнительного производства в условиях военного положения;

▪️ процессуальные вопросы.

Рекодификация Гражданского кодекса Украины: как в Раде хотят изменить нормы о форме сделок

Предложение исключить из кодекса нормы об устной и письменной формах сделок вызвало критику ГНЕУ.

Навигация по курсу «АК-74»: директор морской фирмы превратил дом в тайный арсенал

Суд в Николаеве вынес приговор обвиняемому, но так и не выяснил: откуда столько оружия у гражданского лица, не имеющего никакого отношения к армии.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

17 ноября происходят выборы нового руководителя КГС ВС — это уже третья попытка избрания председателя на заседании собрания судей.

Досье судей останутся закрытыми: Большая Палата ВС поддержала решение ВККС

Верховный Суд признал законным решение ВККС временно ограничить доступ к досье судей, поскольку такая информация представляет реальную угрозу для судьей и их близких, особенно если они находятся на оккупированных территориях или служат в ВСУ.

Большая Палата Верховного Суда уточнила порядок рассмотрения судебных дел с участием военнослужащих

Большая Палата отступила от предыдущей судебной практики Верховного Суда.

