  1. В Україні

СБУ затримала агентку ГРУ РФ, яка встановлювала «ретранслятори» для навігації російських дронів та ракет на Сумщині

18:17, 17 листопада 2025
СБУ затримала агентку російської воєнної розвідки, яка коригувала ворожі атаки та встановлювала ретранслятори задля забезпечення зв'язку для дронів і ракет під час атак по Сумщині.
На Сумщині військова контррозвідка Служби безпеки України затримала ще одну рідощрбвану у роботі на РФ, яка коригувала ворожі атаки по регіону, та забезпечувала сталий зв’язок для дронів та ракет окупантів, встановлюючи ретранслятори, повідомляють у відомстві.

«За матеріалами справи, агенткою виявилася 34-річна мешканка Конотопа, яка потрапила до уваги окупантів, коли шукала «легкі заробітки» у Телеграм-каналах», – вказано у повідомленні.

Зазначається, що після вербування жінка за гроші російської спецслужби придбала радіонавігаційне обладнання і налаштувала його на «потрібні» для ворога частоти. Потім агентка підшукувала покинуті будівлі, проникала до них і на дахах встановлювала «радіомаячки». Використовуючи такі пристрої, окупанти отримували стійкий зв’язок для своїх дронів та ракет, який дозволяв їм обходити українську систему РЕБ.

«Також встановлено, що вона надсилала кураторові фото і координати місцевих військових частин, а поблизу однієї із регіональних авіабаз зробила відеопастку у вигляді захованої на місцевості 4G-камери з онлайн-трансляцією для російських спецслужбістів. У такий спосіб рашисти сподівалися відстежувати періодичність та напрямки польотів бойової авіації ЗСУ і наслідки ворожих «прильотів» по прикордонній місцевості», – йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ викрили агентку, поетапно задокументували її розвідактивність і затримали.

«Одночасно було проведено спецзаходи для деактивації шпигунських пристроїв та убезпечення пунктів базування Сил оборони. Під час обшуків у затриманої вилучено 6 смартфонів, які вона використовувала для конспіративного зв’язку з куратором. Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна», – додали в СБУ.

СБУ росія війна шпигун затримання

