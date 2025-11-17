СБУ затримала агентку ГРУ РФ, яка встановлювала «ретранслятори» для навігації російських дронів та ракет на Сумщині

СБУ затримала агентку російської воєнної розвідки, яка коригувала ворожі атаки та встановлювала ретранслятори задля забезпечення зв'язку для дронів і ракет під час атак по Сумщині.

На Сумщині військова контррозвідка Служби безпеки України затримала ще одну рідощрбвану у роботі на РФ, яка коригувала ворожі атаки по регіону, та забезпечувала сталий зв’язок для дронів та ракет окупантів, встановлюючи ретранслятори, повідомляють у відомстві.

«За матеріалами справи, агенткою виявилася 34-річна мешканка Конотопа, яка потрапила до уваги окупантів, коли шукала «легкі заробітки» у Телеграм-каналах», – вказано у повідомленні.

Зазначається, що після вербування жінка за гроші російської спецслужби придбала радіонавігаційне обладнання і налаштувала його на «потрібні» для ворога частоти. Потім агентка підшукувала покинуті будівлі, проникала до них і на дахах встановлювала «радіомаячки». Використовуючи такі пристрої, окупанти отримували стійкий зв’язок для своїх дронів та ракет, який дозволяв їм обходити українську систему РЕБ.

«Також встановлено, що вона надсилала кураторові фото і координати місцевих військових частин, а поблизу однієї із регіональних авіабаз зробила відеопастку у вигляді захованої на місцевості 4G-камери з онлайн-трансляцією для російських спецслужбістів. У такий спосіб рашисти сподівалися відстежувати періодичність та напрямки польотів бойової авіації ЗСУ і наслідки ворожих «прильотів» по прикордонній місцевості», – йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ викрили агентку, поетапно задокументували її розвідактивність і затримали.

«Одночасно було проведено спецзаходи для деактивації шпигунських пристроїв та убезпечення пунктів базування Сил оборони. Під час обшуків у затриманої вилучено 6 смартфонів, які вона використовувала для конспіративного зв’язку з куратором. Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна», – додали в СБУ.

