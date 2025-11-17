СБУ задержала агентку ГРУ РФ, которая устанавливала «ретрансляторы» для навигации российских дронов и ракет в Сумской области

СБУ задержала агентшу российской военной разведки, корректировавшую вражеские атаки и устанавливавшую ретрансляторы для обеспечения связи для дронов и ракет во время атак по Сумской области.

В Сумской области военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала еще одну подозреваемую, которая корректировала вражеские атаки по региону, и обеспечивала постоянную связь для дронов и ракет оккупантов, устанавливая ретрансляторы, сообщают в ведомстве.

«По материалам дела, агентом оказалась 34-летняя жительница Конотопа, которая попала во внимание оккупантов, когда искала «легкие заработки» в Телеграмм-каналах», – говорится в сообщении.

Отмечается, что после вербовки женщина за деньги российской спецслужбы приобрела радионавигационное оборудование и настроила его на нужные для врага частоты. Затем агентша подыскивала заброшенные здания, проникала к ним и на крышах устанавливала «радиомаяки». Используя такие устройства, оккупанты получали устойчивую связь для своих дронов и ракет, позволяющих им обходить украинскую систему РЭБ.

«Также установлено, что она посылала куратору фото и координаты местных воинских частей, а вблизи одной из региональных авиабаз сделала видеоловушку в виде спрятанной на местности 4G-камеры с онлайн-трансляцией для российских спецслужб. Таким образом, рашисты надеялись отслеживать периодичность и направления полетов боевой авиации ВСУ и последствия вражеских «прилетов» по ​​приграничной местности», – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ разоблачили агента, поэтапно задокументировали ее разведактивность и задержали.

«Одновременно были проведены спецмеры по деактивации шпионских устройств и обеспечению пунктов базирования Сил обороны. Во время обысков у задержанной изъято 6 смартфонов, которые она использовала для конспиративной связи с куратором. Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога, ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества», – добавили в СБУ.

