За 10 місяців 2025 року ВРП ухвалила 12 рішень про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя

16:23, 17 листопада 2025
ВРП оприлюднила інформацію стосовно тимчасового відсторонення, надання згоди на затримання та утримання суддів під вартою протягом січня – жовтня 2025 року.
Упродовж десяти місяців 2025 року до Вищої ради правосуддя надійшло 18 клопотань Офісу Генерального прокурора. Про це повідомила ВРП.

Серед яких:

13 клопотань про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням судді до кримінальної відповідальності;

5 клопотань про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя.

За цей період до ВРП надійшло 6 подань про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою і 1 подання про надання згоди на утримання судді під арештом, за результатами розгляду яких Радою прийнято:

4 рішення про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою;

2 рішення про відмову у задоволенні подання про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою;

1 рішення про надання згоди на утримання судді під арештом.

За результатами розгляду клопотань протягом січня - жовтня 2025 року Вищої радою правосуддя ухвалено:

14 рішень про задоволення клопотань Офісу Генерального прокурора, з яких:

- 12 рішень про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності;

- 2 рішення про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності;

1 рішення про відмову у задоволенні клопотання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності;

3 рішення про повернення без розгляду клопотання Офісу Генерального прокурора про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя. 

