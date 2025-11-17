За 10 місяців 2025 року ВРП ухвалила 12 рішень про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя

ВРП оприлюднила інформацію стосовно тимчасового відсторонення, надання згоди на затримання та утримання суддів під вартою протягом січня – жовтня 2025 року.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Упродовж десяти місяців 2025 року до Вищої ради правосуддя надійшло 18 клопотань Офісу Генерального прокурора. Про це повідомила ВРП.

Серед яких:

13 клопотань про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням судді до кримінальної відповідальності;

5 клопотань про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя.

За цей період до ВРП надійшло 6 подань про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою і 1 подання про надання згоди на утримання судді під арештом, за результатами розгляду яких Радою прийнято:

4 рішення про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою;

2 рішення про відмову у задоволенні подання про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою;

1 рішення про надання згоди на утримання судді під арештом.

За результатами розгляду клопотань протягом січня - жовтня 2025 року Вищої радою правосуддя ухвалено:

14 рішень про задоволення клопотань Офісу Генерального прокурора, з яких:

- 12 рішень про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності;

- 2 рішення про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності;

1 рішення про відмову у задоволенні клопотання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності;

3 рішення про повернення без розгляду клопотання Офісу Генерального прокурора про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.