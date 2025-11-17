  1. Суд инфо

За 10 месяцев 2025 года ВСП принял 12 решений о временном отстранении судьи от осуществления правосудия

16:23, 17 ноября 2025
ВСП обнародовала информацию относительно временного отстранения, предоставления согласия на задержание и содержание судей под стражей в течение января – октября 2025 года.
За 10 месяцев 2025 года ВСП принял 12 решений о временном отстранении судьи от осуществления правосудия
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В течение десяти месяцев 2025 года в Высший совет правосудия поступило 18 ходатайств Офиса Генерального прокурора. Об этом сообщила ВСП.

Среди них:

13 ходатайств о временном отстранении судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением судьи к уголовной ответственности;

5 ходатайств о продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия.

За этот период в ВСП поступило 6 представлений о предоставлении согласия на задержание судьи и содержание его под стражей и 1 представление о предоставлении согласия на содержание судьи под арестом, по результатам рассмотрения которых Советом принято:

4 решения о предоставлении согласия на задержание судьи и содержание его под стражей;

2 решения об отказе в удовлетворении представления о предоставлении согласия на задержание судьи и содержание его под стражей;

1 решение о предоставлении согласия на содержание судьи под арестом.

По результатам рассмотрения ходатайств в течение января – октября 2025 года Высшим советом правосудия принято:

14 решений об удовлетворении ходатайств Офиса Генерального прокурора, из которых:

12 решений о временном отстранении судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности;

2 решения о продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности;

1 решение об отказе в удовлетворении ходатайства о временном отстранении судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности;

3 решения о возвращении без рассмотрения ходатайства Офиса Генерального прокурора о продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия.

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рекодификация Гражданского кодекса Украины: как в Раде хотят изменить нормы о форме сделок

Предложение исключить из кодекса нормы об устной и письменной формах сделок вызвало критику ГНЕУ.

Навигация по курсу «АК-74»: директор морской фирмы превратил дом в тайный арсенал

Суд в Николаеве вынес приговор обвиняемому, но так и не выяснил: откуда столько оружия у гражданского лица, не имеющего никакого отношения к армии.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

17 ноября происходят выборы нового руководителя КГС ВС — это уже третья попытка избрания председателя на заседании собрания судей.

Досье судей останутся закрытыми: Большая Палата ВС поддержала решение ВККС

Верховный Суд признал законным решение ВККС временно ограничить доступ к досье судей, поскольку такая информация представляет реальную угрозу для судьей и их близких, особенно если они находятся на оккупированных территориях или служат в ВСУ.

Большая Палата Верховного Суда уточнила порядок рассмотрения судебных дел с участием военнослужащих

Большая Палата отступила от предыдущей судебной практики Верховного Суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]