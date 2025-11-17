  1. В Україні

Як військовим повернутися після СЗЧ без покарання: ТЦК оприлюднив інструкцію

16:29, 17 листопада 2025
За яких умов військовий може добровільно повернутися після самовільного залишення частини та уникнути кримінальної відповідальності.
Як військовим повернутися після СЗЧ без покарання: ТЦК оприлюднив інструкцію
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сумський обласний ТЦК та СП нагадує, що закон, який дозволяє військовим уникнути кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини (СЗЧ) у разі добровільного повернення, продовжує діяти.

Як може повернутися військовий, який перебуває в СЗЧ

Є два варіанти:

  • Повернутися у свою військову частину.
  • Отримати відношення від іншої частини та прибути туди для продовження служби.

Перед переходом до іншого підрозділу військовий повинен звернутися до територіального управління ДБР, яке веде його провадження, та повідомити старшого слідчого про намір повернутися і наявність відношення.

Наслідки СЗЧ під час воєнного стану

Дисциплінарні:

До 3 діб відсутності — дисциплінарне стягнення (догана/сувора догана).

Кримінальні:

Понад 3 доби без поважної причини — ознаки злочину за ст. 407 ККУ.

Санкція: 5–10 років позбавлення волі, залежно від обставин.

Фінансові наслідки

Втрата премій та додаткових виплат у місяці порушення.

Грошове забезпечення не нараховується за весь період відсутності.

Законодавче підґрунтя

У серпні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє військовим, що вперше вчинили СЗЧ, уникнути відповідальності за умови добровільного повернення та письмової згоди командира прийняти їх назад на службу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові військовослужбовці ТЦК військова служба СЗЧ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рекодифікація Цивільного кодексу України: як в Раді хочуть змінити норми щодо форми правочинів

Пропозиція виключити з кодексу норми про усну та письмову форми правочинів  викликала критику ГНЕУ.

Навігація за курсом «АК-74»: директор морської фірми перетворив дім на таємний арсенал

Суд у Миколаєві виніс вирок обвинуваченому, але так і не з’ясував: звідки стільки зброї в цивільної особи, яка не має жодного відношення до армії.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція

17 листопада відбуваються вибори нового очільника КЦС ВС — це вже третя спроба обрання голови на засіданні зборів суддів.

Суддівські досьє залишаться закритими: Велика Палата ВС підтримала рішення ВККС

Верховний Суд визнав законним рішення ВККС тимчасово закрити доступ до суддівських досьє, оскільки така інформація становить реальну загрозу суддям та їхнім близьким, особливо якщо вони перебувають на окупованих територіях або служать в ЗСУ.

Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]