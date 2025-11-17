Як військовим повернутися після СЗЧ без покарання: ТЦК оприлюднив інструкцію

За яких умов військовий може добровільно повернутися після самовільного залишення частини та уникнути кримінальної відповідальності.

Сумський обласний ТЦК та СП нагадує, що закон, який дозволяє військовим уникнути кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини (СЗЧ) у разі добровільного повернення, продовжує діяти.

Як може повернутися військовий, який перебуває в СЗЧ

Є два варіанти:

Повернутися у свою військову частину.

Отримати відношення від іншої частини та прибути туди для продовження служби.

Перед переходом до іншого підрозділу військовий повинен звернутися до територіального управління ДБР, яке веде його провадження, та повідомити старшого слідчого про намір повернутися і наявність відношення.

Наслідки СЗЧ під час воєнного стану

Дисциплінарні:

До 3 діб відсутності — дисциплінарне стягнення (догана/сувора догана).

Кримінальні:

Понад 3 доби без поважної причини — ознаки злочину за ст. 407 ККУ.

Санкція: 5–10 років позбавлення волі, залежно від обставин.

Фінансові наслідки

Втрата премій та додаткових виплат у місяці порушення.

Грошове забезпечення не нараховується за весь період відсутності.

Законодавче підґрунтя

У серпні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє військовим, що вперше вчинили СЗЧ, уникнути відповідальності за умови добровільного повернення та письмової згоди командира прийняти їх назад на службу.

