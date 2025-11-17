  1. В Украине

Как военнослужащим вернуться после СОЧ без наказания: ТЦК опубликовал инструкцию

16:29, 17 ноября 2025
При каких условиях военнослужащий может добровольно вернуться после самовольного оставления части и избежать уголовной ответственности.
Как военнослужащим вернуться после СОЧ без наказания: ТЦК опубликовал инструкцию
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сумской областной ТЦК и СП напоминает, что закон, который позволяет военнослужащим избежать уголовной ответственности за самовольное оставление части (СОЧ) в случае добровольного возвращения, продолжает действовать.

Как может вернуться военнослужащий, который находится в СОЧ

Есть два варианта:

  • Вернуться в свою воинскую часть.
  • Получить отношение от другой части и прибыть туда для продолжения службы.

Перед переходом в другое подразделение военнослужащий должен обратиться в территориальное управление ГБР, которое ведет его производство, и сообщить старшему следователю о намерении вернуться и наличии отношения.

Последствия СОЧ во время военного положения

Дисциплинарные:

До 3 суток отсутствия — дисциплинарное взыскание (выговор/строгий выговор).

Уголовные:

Более 3 суток без уважительной причины — признаки преступления по ст. 407 УКУ.

Санкция: 5–10 лет лишения свободы, в зависимости от обстоятельств.

Финансовые последствия

Потеря премий и дополнительных выплат в месяце нарушения.

Денежное обеспечение не начисляется за весь период отсутствия.

Законодательная основа

В августе 2024 года Верховная Рада приняла закон, который позволяет военнослужащим, впервые совершившим СОЧ, избежать ответственности при условии добровольного возвращения и письменного согласия командира принять их обратно на службу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные военнослужащие ТЦК военная служба СЗЧ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рекодификация Гражданского кодекса Украины: как в Раде хотят изменить нормы о форме сделок

Предложение исключить из кодекса нормы об устной и письменной формах сделок вызвало критику ГНЕУ.

Навигация по курсу «АК-74»: директор морской фирмы превратил дом в тайный арсенал

Суд в Николаеве вынес приговор обвиняемому, но так и не выяснил: откуда столько оружия у гражданского лица, не имеющего никакого отношения к армии.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

17 ноября происходят выборы нового руководителя КГС ВС — это уже третья попытка избрания председателя на заседании собрания судей.

Досье судей останутся закрытыми: Большая Палата ВС поддержала решение ВККС

Верховный Суд признал законным решение ВККС временно ограничить доступ к досье судей, поскольку такая информация представляет реальную угрозу для судьей и их близких, особенно если они находятся на оккупированных территориях или служат в ВСУ.

Большая Палата Верховного Суда уточнила порядок рассмотрения судебных дел с участием военнослужащих

Большая Палата отступила от предыдущей судебной практики Верховного Суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]