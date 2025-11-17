Как военнослужащим вернуться после СОЧ без наказания: ТЦК опубликовал инструкцию

При каких условиях военнослужащий может добровольно вернуться после самовольного оставления части и избежать уголовной ответственности.

Сумской областной ТЦК и СП напоминает, что закон, который позволяет военнослужащим избежать уголовной ответственности за самовольное оставление части (СОЧ) в случае добровольного возвращения, продолжает действовать.

Как может вернуться военнослужащий, который находится в СОЧ

Есть два варианта:

Вернуться в свою воинскую часть.

Получить отношение от другой части и прибыть туда для продолжения службы.

Перед переходом в другое подразделение военнослужащий должен обратиться в территориальное управление ГБР, которое ведет его производство, и сообщить старшему следователю о намерении вернуться и наличии отношения.

Последствия СОЧ во время военного положения

Дисциплинарные:

До 3 суток отсутствия — дисциплинарное взыскание (выговор/строгий выговор).

Уголовные:

Более 3 суток без уважительной причины — признаки преступления по ст. 407 УКУ.

Санкция: 5–10 лет лишения свободы, в зависимости от обстоятельств.

Финансовые последствия

Потеря премий и дополнительных выплат в месяце нарушения.

Денежное обеспечение не начисляется за весь период отсутствия.

Законодательная основа

В августе 2024 года Верховная Рада приняла закон, который позволяет военнослужащим, впервые совершившим СОЧ, избежать ответственности при условии добровольного возвращения и письменного согласия командира принять их обратно на службу.

