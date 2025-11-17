  1. В Україні

У ТЦК пояснили, як родичам отримати витяг із реєстру зниклих безвісти

19:11, 17 листопада 2025
Родичам потрібно подати запит та додати копії документів, щоб отримати витяг із реєстру.
Запорізький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомив, що для отримання витягу з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, необхідно подати запит у довільній формі до відповідного Управління.

У зверненні потрібно обов’язково вказати:

  • ПІБ та дату народження зниклої людини;
  • ступінь родинного зв’язку;
  • поштову або електронну адресу, на яку має бути надіслано витяг.

До запиту слід додати копію документа, що посвідчує особу заявника, а також копії документів, які підтверджують родинні стосунки зі зниклою людиною.

Подати запит можуть близькі родичі, члени сім’ї або сама особа, якщо її місцеперебування вже встановлено.

Термін розгляду звернення становить до 10 робочих днів, а в окремих випадках — до 30 календарних.

Подати запит можна:

  • Поштою: вул. Богомольця, 10, м. Київ, 00024;
  • Електронною поштою: [email protected].

