В ТЦК объяснили, как родственникам получить выписку из реестра пропавших без вести

19:11, 17 ноября 2025
Родственникам необходимо подать запрос и добавить копии документов, чтобы получить выписку из реестра.
Запорожский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки сообщил, что для получения выписки из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, необходимо подать запрос в произвольной форме в соответствующее Управление.

В обращении нужно обязательно указать:

  • ФИО и дату рождения пропавшего человека;
  • степень родственной связи;
  • почтовый или электронный адрес, на который должна быть отправлена выписка.

К запросу следует добавить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копии документов, подтверждающих родственные отношения с пропавшим человеком.

Подать запрос могут близкие родственники, члены семьи или само лицо, если его местонахождение уже установлено.

Срок рассмотрения обращения составляет до 10 рабочих дней, а в отдельных случаях — до 30 календарных.

Подать запрос можно:

  • Почтой: ул. Богомольца, 10, г. Киев, 00024;
  • Электронной почтой: [email protected].

