В ТЦК объяснили, как родственникам получить выписку из реестра пропавших без вести
Запорожский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки сообщил, что для получения выписки из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, необходимо подать запрос в произвольной форме в соответствующее Управление.
В обращении нужно обязательно указать:
- ФИО и дату рождения пропавшего человека;
- степень родственной связи;
- почтовый или электронный адрес, на который должна быть отправлена выписка.
К запросу следует добавить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копии документов, подтверждающих родственные отношения с пропавшим человеком.
Подать запрос могут близкие родственники, члены семьи или само лицо, если его местонахождение уже установлено.
Срок рассмотрения обращения составляет до 10 рабочих дней, а в отдельных случаях — до 30 календарных.
Подать запрос можно:
- Почтой: ул. Богомольца, 10, г. Киев, 00024;
- Электронной почтой: [email protected].
