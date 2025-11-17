В ТЦК объяснили, как родственникам получить выписку из реестра пропавших без вести

Родственникам необходимо подать запрос и добавить копии документов, чтобы получить выписку из реестра.

Запорожский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки сообщил, что для получения выписки из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, необходимо подать запрос в произвольной форме в соответствующее Управление.

В обращении нужно обязательно указать:

ФИО и дату рождения пропавшего человека;

степень родственной связи;

почтовый или электронный адрес, на который должна быть отправлена выписка.

К запросу следует добавить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копии документов, подтверждающих родственные отношения с пропавшим человеком.

Подать запрос могут близкие родственники, члены семьи или само лицо, если его местонахождение уже установлено.

Срок рассмотрения обращения составляет до 10 рабочих дней, а в отдельных случаях — до 30 календарных.

Подать запрос можно:

