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Хто має право на страхові виплати в разі смерті потерпілого на виробництві

20:36, 20 вересня 2024
У Пенсійному фонді повідомляють, що право на щомісячні страхові виплати у разі смерті потерпілого мають непрацездатні особи, які на день смерті потерпілого мали право на одержання від нього утримання, а також дитина, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після смерті.
Хто має право на страхові виплати в разі смерті потерпілого на виробництві
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Головне управління Пенсійного фонду в Донецькій області пояснює, хто має право на страхові виплати в разі смерті потерпілого на виробництві.

Зазначається, що право на одержання щомісячних страхових виплат у разі смерті потерпілого мають непрацездатні особи, які на день смерті потерпілого мали право на одержання від нього утримання, а також дитина, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після смерті потерпілого.

Такими непрацездатними особами є:

  • діти, які не досягли 18 років;
  • повнолітні діти, які є здобувачами освіти за денною формою навчання — до закінчення ними навчання, але не довше ніж до досягнення 23 років, або визнані особами з інвалідністю з дитинства;
  • особи, які досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», якщо вони не працюють;
  • особи з інвалідністю — члени сім’ї потерпілого на час інвалідності.

Право на одержання страхових виплат у разі смерті потерпілого мають також дружина (чоловік) або один із батьків померлого чи інший член сім’ї, якщо він не працює та доглядає дітей, братів, сестер або онуків потерпілого, які не досягли восьмирічного віку (стаття 35 Закону України від 23.09.1999 №1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).

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