Головне управління Пенсійного фонду в Донецькій області пояснює, хто має право на страхові виплати в разі смерті потерпілого на виробництві.
Зазначається, що право на одержання щомісячних страхових виплат у разі смерті потерпілого мають непрацездатні особи, які на день смерті потерпілого мали право на одержання від нього утримання, а також дитина, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після смерті потерпілого.
Такими непрацездатними особами є:
Право на одержання страхових виплат у разі смерті потерпілого мають також дружина (чоловік) або один із батьків померлого чи інший член сім’ї, якщо він не працює та доглядає дітей, братів, сестер або онуків потерпілого, які не досягли восьмирічного віку (стаття 35 Закону України від 23.09.1999 №1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).
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