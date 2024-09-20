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Держоргани зможуть продовжувати вести власні Телеграм-канали – керівник ЦПД РНБО

15:25, 20 вересня 2024
В РНБО заявили, що жодних обмежень для ведення офіційних Telegram-каналів рішенням про заборону Telegram для службових пристроїв не встановлено.
Держоргани зможуть продовжувати вести власні Телеграм-канали – керівник ЦПД РНБО
Джерело фото: weukraine
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Використання месенджера Telegram у державних та військових органах заборонене тільки на службових пристроях, але не поширюється на персональні смартфони. Про це заявив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, державні службовці, військові та співробітники критичної інфраструктури не повинні використовувати Telegram на робочих комп'ютерах.

«Щодо Telegram. Мова йде про службові пристрої. Якщо простими словами, державні службовці, військові, співробітники критичної інфраструктури не мають використовувати Telegram на службових комп‘ютерах», - повідомив він.

Коваленко пояснив, що основний ризик полягає у пересиланні робочих документів через цей месенджер, що може створити загрозу безпеці.

«Зараз це колективне рішення. Але воно не стосується ваших персональних смартфонів», – уточнив Коваленко.

При цьому державні установи й військові формування можуть продовжувати вести офіційні сторінки у Telegram.

Як раніше повідомлялося, Рада працює над розкриттям анонімності Телеграм-каналів.

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