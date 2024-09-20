Рада працює над розкриттям анонімності Телеграм-каналів — Ярослав Юрчишин

Розкриття анонімності планують застосовувати за умови порушення певних кримінальних статей у соціальних медіа.

Як писала «Судово-юридична газета», військовим та держслужбовцям заборонили користуватися Telegram на службових пристроях. Таке рішення ухвалили на засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки. Там обговорили загрози національній безпеці, повʼязані з використанням Телеграм.

Голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, який брав участь у засіданні, повідомив, що парламент збирається покласти відповідальність у вигляді деанонімізації на власників Телеграм-каналів, які, зокрема, розповсюджують російську пропаганду.

«Рада зараз напрацьовує певний кейс. Одна з ідей – це покласти відповідальність - деанонімізацією за умови, якщо користувачі порушують певні кримінальні статті у соціальних медіа. Тобто ми не говоримо про повну деанонімізацію. Але якщо анонімні користувачі починають займатися розповсюдженням, зокрема, російської пропаганди, то звісно, тоді ми будемо вимагати від соціальних мереж деанонімізувати саме цих користувачів», - сказав Юрчишин у коментарі Укрінформ.

Юрчишин зазначив, що Верховній Раді необхідно розробити рішення, яке відповідатиме європейському Закону про цифрові послуги (Digital Service Act), враховуватиме безпекові виклики в країні та готуватиме користувачів соціальних мереж до майбутніх змін.

Він також підкреслив, що питання соціальних мереж можуть бути розглянуті і на рівні інших органів, зокрема Ради національної безпеки та оборони.

Юрчишин розповів, що можливе регулювання розповсюджуватиметься на всі соціальні мережі, не лише на Телеграм.

За його словами, про заборону жодних соцмереж не йдеться.

Нагадаємо, що керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що рішення про заборону користування Telegram для працівників державних органів та військовослужбовців не стосується персональних смартфонів.

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