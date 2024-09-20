У Google Play та App Store заблокували ще 31 застосунок із онлайн-казино в Україні

Раніше Apple заблокував 50 застосунків, до яких наразі додалися ще понад 30 у Google Play та App Store

Джерело фото: Pathum Danthanarayana / Unsplash

За зверненням Мінцифри у Google Play та App Store заблокували ще 31 застосунок онлайн-казино.

За словами віце-прем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, кілька місяців тому Мінцифра звернулася до Apple та Google за ініціативою Президента щодо обмеження азартних ігор.

«Маємо результати з Google — заблоковано перші 19 онлайн-казино у Google Play. Щодо Apple. Раніше App Store заблокував 50 застосунків, зараз ще 12 — завдяки вашим листам», - повідомив він.

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