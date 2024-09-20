В Google Play и App Store заблокировано еще 31 приложение с онлайн-казино в Украине

Ранее Apple заблокировал 50 приложений, к которым добавились еще более 30 в Google Play и App Store.

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По обращению Минцифры в Google Play и App Store заблокировали еще 31 приложение онлайн-казино.

По словам вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министра цифровой трансформации Михаила Федорова, несколько месяцев назад Минцифры обратилась к Apple и Google по инициативе Президента относительно ограничения азартных игр.

«Имеем результаты с Google – заблокированы первые 19 онлайн-казино в Google Play. Относительно Apple. Ранее App Store заблокировал 50 приложений, сейчас еще 12 – благодаря вашим письмам», - сообщил он.

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