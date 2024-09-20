В Киевской области будут судить мошенника, который присвоил земли более чем на 430 000 грн

Злоумышленник, используя поддельные документы, присвоил два земельных участка на территории города Борисполь.

В Киевской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении злоумышленника, который присвоил земельные участки более чем на 430 000 гривен.

Полиция Киевской области сообщила, что правонарушитель, используя поддельные документы, присвоил два земельных участка на территории города Борисполь.

В результате незаконных действий мужчины земельные участки выбыли из коммунальной собственности Бориспольского городского совета. Стоимость присвоенного имущества на время совершения преступления составила более 430 тысяч гривен.

В настоящее время на указанные земельные участки судом наложен арест.

Следователи, за процессуальным руководством Бориспольской окружной прокуратуры, направили в суд обвинительный акт в отношении злоумышленника по факту мошенничества (ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (в редакции с изменениями, согласно Закону № 270-VI от 15.04.2008 года).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.