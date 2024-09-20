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На Київщині судитимуть шахрая, який привласнив землі на понад 430 000 грн

19:38, 20 вересня 2024
Зловмисник, використовуючи підроблені документи, привласнив дві земельні ділянки на території міста Бориспіль.
На Київщині судитимуть шахрая, який привласнив землі на понад 430 000 грн
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На Київщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно зловмисника, який привласнив земельні ділянки на понад 430 000 гривень.

Поліція Київської області повідомила, що правопорушник використовуючи підроблені документи привласнив дві земельні ділянки на території міста Бориспіль.

Внаслідок незаконних дій чоловіка земельні ділянки вибули із комунальної власності Бориспільської міської ради. Вартість привласненого майна на час вчинення злочину становила понад 430 тисяч гривень.

На разі на вказані земельні ділянки судом накладено арешт.

Слідчі, за процесуальним керівництвом Бориспільської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно зловмисника за фактом шахрайства (ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (в редакції зі змінами, відповідно до Закону номер 270-VI від 15.04.2008 року).

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