Рада работает над раскрытием анонимности Телеграм-каналов — Ярослав Юрчишин

Раскрытие анонимности планируют применять при нарушении определенных уголовных статей в социальных медиа.

Как писала «Судебно-юридическая газета», военным и госслужащим запретили пользоваться Telegram на служебных устройствах. Такое решение было принято на заседании Национального координационного центра кибербезопасности. Там обсудили угрозы национальной безопасности, связанные с использованием Телеграм.

Принимавший участие в заседании глава Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин сообщил, что парламент собирается возложить ответственность в виде деанонимизации на владельцев Телеграм-каналов, которые, в частности, распространяют российскую пропаганду.

«Рада сейчас нарабатывает определенный кейс. Одна из идей – это возложить ответственность - деанонимизация при условии, если пользователи нарушают определенные уголовные статьи в социальных медиа. То есть мы не говорим о полной деанонимизации. Но если анонимные пользователи начинают заниматься распространением, в частности, российской пропаганды, то, конечно, мы будем требовать от социальных сетей деанонимизировать именно этих пользователей», - сказал Юрчишин в комментарии Укринформ.

Юрчишин отметил, что Верховной Раде необходимо разработать решение, соответствующее европейскому Закону о цифровых услугах (Digital Service Act), учитывать вызовы безопасности в стране и готовить пользователей социальных сетей к грядущим изменениям.

Он также подчеркнул, что вопросы социальных сетей могут быть рассмотрены и на уровне других органов, в частности, Совета национальной безопасности и обороны.

Юрчишин рассказал, что возможное регулирование будет распространяться на все социальные сети, не только на Телеграм. По его словам, о запрете соцсетей речь не идет.

Напомним, что руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что решение о запрете использования Telegram для работников государственных органов и военнослужащих не касается персональных смартфонов.

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