Госорганы смогут продолжать вести собственные Телеграмм-каналы – руководитель ЦПД СНБО

В СНБО заявили, что никаких ограничений для ведения официальных Telegram-каналов решением о запрете Telegram для служебных устройств не установлено.

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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Совет национальной безопасности и обороны запретил работникам государственных органов и военнослужащим пользование Telegram.

Однако этот запрет не касается персональных смартфонов. Также постановление не запрещает госорганам продолжать вести собственные телеграммы-каналы. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

«Еще дополнительно уточню: решение касается только переписки и пересылки документов через мессенджер.

Также дополнительно нужно уточнить еще вопрос: это решение НЕ ЗАПРЕЩАЕТ государственным органам, военным формированиям и тд. вести официальные страницы в телеграммах. Оно этого не касается. Потому что вижу, что этот вопрос не объяснили, а стоило и будет путаница», — уточнил Коваленко.

Как ранее сообщалось, Рада работает над раскрытием анонимности Телеграм-каналов.

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