На Ровенщине похищенный мотоцикл полиция обнаружила в сеновале

Двухколесный транспорт спрятали в сеновале.

В Ровенской области правоохранители обнаружили похищенный мотоцикл в сеновале. Как сообщили в полиции, к ним обратился 39-летний житель села Боровое с сообщением о том, что неизвестный похитил мотоцикл «Kinlon», который он оставил на улице вблизи своего хозяйства.

Работникам уголовного розыска удалось установить лицо, которое может быть причастно к преступлению. Как отмечают в полиции, 21-летний местный житель в содеянном признался и показал место, где спрятал двухколесный — в сеновале односельчанина.

По факту незаконного завладения транспортным средством следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 289 УК Украины. Решается вопрос об сообщении мужчине о подозрении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.