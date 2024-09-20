Польские пограничники задержали двух украинцев, которые нелегально переправляли уклонистов

Пограничники зафиксировали 165 попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы за сутки.

За минувшие сутки польские пограничники зафиксировали 165 попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. Из них 140 случаев произошли в зоне ответственности Подляского отдела Пограничной службы Польши. Об этом сообщает польская пограничная служба.

Во время операций в пограничной зоне задержаны трое иностранцев, среди которых двое граждан Украины и один гражданин Таджикистана, которые помогали нелегальным мигрантам добраться до западных стран.

Мигранты пытались пересечь границу в разных местах, в частности в Михалове, Крынках, Плаской, Липске, Бобровниках и Черемше. На участке границы, охраняемой заставой в Крынках, мигранты переходили реку Свислочь. В другом случае, вблизи Черемши, иностранцы, разочарованные неудачной попыткой пересечь границу, начали бросать камни в польские патрули. К счастью, никто не пострадал.

Задержанные сообщники перевозили мигрантов к определенным точкам, заранее указанным на картах в их телефонах. За помощь в организации нелегального пересечения границы задержанным грозит до восьми лет лишения свободы.

Польские власти также начали административное производство по удалению задержанных из страны и запрета их въезда в страны Шенгенской зоны на срок от 5 до 10 лет.

В этом году польские пограничники Подляского отдела уже задержали 258 человек, причастных к организации нелегальных пересечений границы.

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