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Польські прикордонники затримали двох українців, які нелегально переправляли ухилянтів

20:01, 20 вересня 2024
Прикордонники зафіксували 165 спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону за добу.
Польські прикордонники затримали двох українців, які нелегально переправляли ухилянтів
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За минулу добу польські прикордонники зафіксували 165 спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону. З них 140 випадків трапилися в зоні відповідальності Підляського відділу Прикордонної служби Польщі. Про це повідомляє польськп прикордонна служба.

Під час операцій у прикордонній зоні затримано трьох іноземців, серед яких двоє громадян України та один громадянин Таджикистану, які допомагали нелегальним мігрантам дістатися до західних країн.

Мігранти намагалися перетнути кордон у різних місцях, зокрема в Міхалові, Кринках, Пласкій, Липську, Бобровниках та Черемші. На ділянці кордону, що охороняється заставою в Кринках, мігранти переходили річку Свіслоч. В іншому випадку, поблизу Черемші, іноземці, розчаровані невдалою спробою перетнути кордон, почали кидати каміння в польські патрулі. На щастя, ніхто не постраждав.

Затримані спільники перевозили мігрантів до визначених точок, заздалегідь вказаних на картах у їхніх телефонах. За допомогу в організації нелегального перетину кордону затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі.

Польська влада також розпочала адміністративне провадження щодо видалення затриманих з країни та заборони їхнього в’їзду до країн Шенгенської зони на термін від 5 до 10 років.

Цього року польські прикордонники Підляського відділу вже затримали 258 осіб, причетних до організації нелегальних перетинів кордону.

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