Ростислава Карандєєва звільнили з посади першого заступника міністра культури

Ще донедавна він у статусі виконувача обов’язків очолював відомство.

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Кабінет Міністрів України під час засідання 20 вересня розглянув кадрові рішення. Так, зокрема, Уряд ухвалив низку розпоряджень про звільнення заступників міністрів.

Серед звільнених заступників – Карандєєв Ростислав Володимирович. Він обіймав посаду першого заступника Міністра культури та інформаційної політики та ще донедавна керував цим міністерством у статусі в.о.

Також Уряд звільнив Краснолуцького Олександра Васильовича з посади першого заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів та Кушніра Максима Валерійовича з посади заступника Міністра у справах ветеранів

Крім того, Кабмін прийняв рішення про призначення Тимофєєва Сергія Олександровича заступником Міністра молоді та спорту.

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