Ростислава Карандеева уволили с должности первого заместителя министра культуры

Еще недавно он в статусе исполняющего обязанности возглавлял ведомство.

Кабинет Министров Украины во время заседания 20 сентября рассмотрел кадровые решения. Так, в частности, Правительство приняло ряд распоряжений об увольнении заместителей министров.

Среди уволенных заместителей – Карандеев Ростислав Владимирович. Он занимал должность первого заместителя Министра культуры и информационной политики и еще недавно руководил этим министерством в статусе и.о.

Также Правительство уволило Краснолуцкого Александра Васильевича с должности первого заместителя Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и Кушнира Максима Валерьевича с должности заместителя Министра по делам ветеранов

Кроме того, Кабмин принял решение о назначении Тимофеева Сергея Александровича заместителем Министра молодежи и спорту.

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