НАПК не выявило незаконного обогащения у экс-главы кибердепартамента СБУ Ильи Витюка

Имущество Витюка не превышает установленные законом пределы, проверка завершена, – результаты проверки НАПК.

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции завершило проверку бывшего руководителя Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка и не выявило признаков незаконного обогащения. Об этом говорится в ответе агентства на запрос журналистов «Слідства. Інфо».

Проверку, связанную с мониторингом образа жизни Витюка, завершили 10 сентября. По результатам, не было выявлено несоответствий между уровнем жизни экс-чиновника и его имущественным состоянием и задекларированными доходами.

В НАПК объяснили, что стоимость имущества Витюка и его семьи не превышает установленную законом границу, которая бы свидетельствовала о возможном незаконном обогащении. По закону, активы могут быть признаны необоснованными, если их стоимость превышает прожиточный минимум в 500 раз и более.

Напомним, в апреле журналисты «Слідства. Інфо» обнародовали расследование об элитной недвижимости стоимостью более 25,5 миллионов гривен, которую оформили на жену и мать Витюка. После этого представители территориального центра комплектования (ТЦК) пытались вручить повестку журналисту Евгению Шульгату, который работал над расследованием. Действия ТЦК якобы координировались представителями департамента, которым руководит Витюк.

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