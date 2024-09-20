Доноры заслушали отчет Катерины Черногоренко об успешной реализации Резерв+ и Армия+

Цифровая команда Минобороны отчиталась перед донорами о прогрессе – 3 млн сгенерированных военных документов в Резерв+ и запуск Армия+ с 235 тысячами успешных авторизаций.

Доноры заслушали отчет заместителя министра обороны по цифровизации Катерины Черногоренко и ее команды об успешной реализации Резерв+ и Армия+.

Об этом сообщила Катерина Черногоренко.

«Состоялось второе заседание Совета доноров. Это представители 25 стран и международных организаций, которые помогают нам цифровизировать войско, внедрять новые продукты и делать все, чтобы служба была эффективной.

Цифровая команда Минобороны отчитывалась о своей работе за последние месяцы и прогрессе, которого удалось достичь. Это и 3 миллиона сгенерированных военных документов в Резерв+. Это и запуск Армия+ с 235 тысячами успешных авторизаций», - отметила она.

Также, по ее словам, успех является масштабирование боевой системы DELTA на все Силы обороны.

«Благодаря сотрудничеству с Советом доноров, мы запустили ряд важных инициатив» - объяснила заместитель министра обороны.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», цифровая команда Министерства обороны так и не смогла реализовать автоматический обмен данными между ТЦК и реестрами, в которых содержатся данные по установлению лицу инвалидности. Как следует из решения суда, если мужчине установлена ​​инвалидность, ему придется самостоятельно ехать в ТЦК и сообщать об этом. Если он не сделает это в течение 7 дней после установления МСЭК группы инвалидности, получит штраф от ТЦК - от 17 тысяч грн.

Автор: Наталя Мамченко

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