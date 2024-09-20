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Донори заслухали звіт Катерини Черногоренко про успішну реалізацію Резерв+ та Армія+

14:46, 20 вересня 2024
Цифрова команда Міноборони звітувала перед донорами про прогрес – 3 млн згенерованих військових документів у Резерв+ і запуск Армія+ із 235 тисячами успішних авторизацій.
Донори заслухали звіт Катерини Черногоренко про успішну реалізацію Резерв+ та Армія+
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Донори заслухали звіт заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко та її команди про успішну реалізацію Резерв+ та Армія+.

Про це повідомила Катерина Черногоренко.

«Відбулося друге засідання Ради донорів. Це представники 25 країн та міжнародних організацій, які допомагають нам цифровізувати військо, впроваджувати нові продукти і робити все, щоб служба була ефективною.

Цифрова команда Міноборони звітувала про свою роботу за останні місяці й прогрес, якого вдалося досягти. Це і 3 мільйони згенерованих військових документів у Резерв+. Це і запуск Армія+ із 235 тисячами успішних авторизацій» - зазначила вона.

Також, за її словами, успіхом є масштабування бойової системи DELTA на всі Сили оборони.

«Завдяки співпраці із Радою донорів ми запустили низку важливих ініціатив» - пояснила заступниця міністра оборони.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», цифрова команда Міністерства оборони так і не змогла втілити автоматичний обмін даними між ТЦК та реєстрами, в яких містяться дані стосовно встановлення особі інвалідності. Як випливає з рішення суду, якщо чоловіку встановлено інвалідність, йому доведеться самостійно їхати до ТЦК і повідомляти про це. Якщо він не зробить це протягом 7 днів після встановлення МСЕК групи інвалідності, то отримає штраф від ТЦК - від 17 тисяч грн.

Автор: Наталя Мамченко

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Донори заслухали звіт Катерини Черногоренко про успішну реалізацію Резерв+ та Армія+

Цифрова команда Міноборони звітувала перед донорами про прогрес – 3 млн згенерованих військових документів у Резерв+ і запуск Армія+ із 235 тисячами успішних авторизацій.

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