План перемоги України розрахований на швидкі рішення партнерів у жовтні – грудні, – Президент

Володимир Зеленський висловив сподівання, що рішення партнерів не відкладатимуться.

Джерело фото: president.gov.ua

План перемоги України розрахований на швидкі рішення партнерів у жовтні – грудні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн за результатами переговорів із нею в Києві 20 вересня.

«Здебільшого рішення про план перемоги залежать від президента США і також від інших партнерів. Але там є пункти, які залежать саме від позитивної волі та підтримки Сполучених Штатів. Дуже сподіваюся, що президент США підтримає цей план. Увесь план розрахований на швидкі рішення наших партнерів, на рішення, які мають здійснитися, починаючи з жовтня і до грудня-місяця», - сказав Глава держави.

Володимир Зеленський висловив сподівання, що ці рішення не відкладатимуться.

«Тоді, ми вважаємо, цей план спрацює», - сказав він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні наступного тижня зустрінеться з віцепрезиденткою США і кандидаткою у президенти від Демократичної партії Камалою Гарріс та кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом. Зокрема, він має представити план перемоги.

Як писала «Судово-юридична газета», Володимир Зеленський заявив, що план перемоги повністю підготовлений.

За словами Президента, немає й не може бути жодної альтернативи миру та жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

Додамо, що у Офісі Президента назвали головні положення плану перемоги України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський представить план перемоги на Генасамблеї ООН після виступу президента Джо Байдена. Також Глава України заявив, що особисто представить план перемоги Джо Байдену та кандидатам у президенти США.

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