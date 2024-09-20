План победы Украины рассчитан на скорые решения партнеров в октябре – декабре, – Президент

Владимир Зеленский выразил надежду, что решения партнеров не будут откладываться.

Источник фото: president.gov.ua

План победы Украины рассчитан на скорые решения партнеров в октябре – декабре. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен по результатам переговоров с ней в Киеве 20 сентября.

«В основном решения о плане победы зависят от президента США и также от других партнеров. Но там есть пункты, которые зависят именно от позитивной воли и поддержки Соединенных Штатов. Очень надеюсь, что президент США поддержит этот план. Весь план рассчитан на скорые решения наших партнеров, на решения, которые должны осуществиться, начиная с октября и по декабрь-месяц», - сказал Глава государства.

Владимир Зеленский выразил надежду, что эти решения не будут откладываться.

«Тогда, мы считаем, этот план сработает», - сказал он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне на следующей неделе встретится с вице-президентом США и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Гаррис и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. В частности, он должен представить план победы.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Владимир Зеленский заявил, что план победы полностью подготовлен.

По словам Президента, нет и не может быть никакой альтернативы миру и никакой заморозки войны или каких-либо других манипуляций, которые просто перенесут российскую агрессию на другой этап.

В Офисе Президента назвали главные положения плана победы Украины.

Напомним, Владимир Зеленский представит план победы на Генассамблее ООН после выступления президента Джо Байдена. Также Глава Украины заявил, что лично представит план победы Джо Байдену и кандидатам в президенты США.

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